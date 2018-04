Rothenstadt. Am Freitag feinster deutscher Pop-Rock, perfekt akustisch verpackt und am Samstag harter Rock à la Led Zeppelin, versehen mit einer individuellen Note. Zwei ganz unterschiedliche Konzerte haben die Besucher im "Salute" am Wochenende geboten bekommen. Eine Gemeinsamkeit gab es dennoch: Sowohl der Gig der oberbayerischen Band "Vait", als auch der Tribute-Band "Zepp-In" begeisterten das bunt gemischte Publikum.

Doch der Reihe nach: Vait" - das sind die oberbayerischen Musiker Ralf Müller (Gesang, Gitarre), Benedikt Dorn (Gitarre), Paul Schmitz (Schlagzeug) und Stefan Strattner (Bass). Sie hatten ihre neue CD "Sei dankbar" im Gepäck. Dass die vier Bad Aiblinger live keine Newcomer mehr sind, sondern in den letzten vier Jahren bei vielen großen Auftritten entsprechend Erfahrung gesammelt hatten, zeigten sie vom ersten Song an.Die Vier feiern ihre Songs, ihre Leidenschaft für die Musik und nicht zuletzt ihre Zuhörer. Das taten sie auch im "Salute", in dem sie ein Akustik-Konzert vom Feinsten darboten, das stellenweise für Gänsehaut-Feeling sorgte. Mit Songs wie "Am Ende des Tages", "Am Fuß von Pelé" oder Neue Jeans" zeigten sie, dass auf dem neuen Album ihre Texte direkter und noch ehrlicher, der Sound unmittelbarer und ungehobelter geworden sind. "Ein toller Auftritt. Ich denke, dass wir die Jungs im Sommer ein zweites Mal sehen werden", freute sich "Salute"-Chef Thomas Bauer.Dagegen gehört "Zepp-In" schon fast zum Inventar. Bei ihrem Konzert am Samstag ging es weitaus härter zu als am Vorabend. Aufgebaut um die Songs der "Early Days" ihres Vorbildes "Led Zeppelin", welche mehr als die Hälfte des vielfältigen Programms einnahmen, fand sich im "Salute" auch einiges an Material für Insider, das erst in den 90er-Jahren veröffentlicht worden war.Das beeindruckend druckvolle Fundament rund um Stefan Brunner (Drums) und Horst Zirngibl (Bass) wurde dabei von Jürgen Bauer (Gitarre) harmonisch sowie solistisch perfekt ergänzt und lieferte Martin Hammerl (Gesang) eine brillante Grundlage für seine Stimme. "Zepp-In" bot mit authentischem Sound und gefühlvollen Interpretationen ein echtes dreistündiges Konzerterlebnis, in dem die breite Vielfalt der Songs der Kultband Led Zeppelin glaubwürdig wiedergegeben wurde.