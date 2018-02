Es muss schon ein eigenartiges Gefühl sein, wenn man künstlerisch von zwei Seiten aus betrachtet wird. Einmal als stumme Sängerin von der Straßenseite her. Das andere Mal als besinnliche Interpretin, die ihrem Publikum sanfte Welthits präsentiert.

Vanessa Höfer sang am Samstagabend in der Milchbar. "When we were young", "Skinny Love": Die Neunkirchenerin (19) spielte Pop-Covers und verzauberte die Zuhörer mit gefühlvollem Gesang. Pop-Klassiker und aktuelle Songs von Adele, Rise Against, Nickelback und Ed Sheeran standen auf ihrem Programm. Mit ihrem Charme gelangen der Weidenerin einfühlsame, eigene Interpretationen.