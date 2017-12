Eine alte Fabrikhalle am Stadtrand von Vohenstrauß. Eine Tiefgarage im Weidener Untergrund. Hier fühlen sich die Mitglieder des Vereins "Schaltlücke" wohl. Dunkel muss es sein - und laut. Technomusik, das ist das Motto des Vereins. Einfach. Und extrem erfolgreich.

Niveau im Nachtleben

Kulturraum in Vohenstrauß

Wir wollen die Techno-Musik aufs Land bringen. Das Nachtleben aufmischen. Florian Mittelmeier, Vorsitzender "Schaltlücke"

Nächste Technoparty Das "Schaltlücke"-Kollektiv plant schon die nächste Party. In der "Alten Glasfabrik" läuft am Samstag, 16 Dezember, Techno-Musik auf 2 Floors mit 6 DJs. Eintritt ist ab 16 Jahren. (blu)

Vohenstrauß/Weiden. 23 Leute waren bei der Gründung der "Schaltlücke" im April in Vohenstrauß dabei. Jetzt hat der Verein knapp 70 Mitglieder. Durchschnittsalter: 21 Jahre. Der Jüngste ist 16 Jahre, der Älteste 32. Die meisten kommen aus Vohenstrauß, aber auch aus Wernberg und Weiden. Nachwuchsprobleme, wie viele andere Vereine, haben sie nicht. "Karteileichen sind keine dabei. Das sind alles Leute, die voll dabei sind", sagt der 21-jährige Vorsitzende Florian Mittelmeier.Die "Alte Glasfabrik" am Ortsrand von Vohenstrauß ist einer ihrer Treffpunkte. "Hier hat alles angefangen", erklärt Gründungsmitglied Benjamin Großmann. Hier haben sie ihre ersten Partys organisiert, natürlich lief Techno. "Wir wollen die Techno-Musik aufs Land bringen. Das Nachtleben aufmischen", erklärt Mittelmeier. Ihre Mission beschreiben sie auf ihrer Facebook-Seite: "Elektronische Musik näherbringen. Feiern an verschiedenen Orten. Nachhallende Nächte schaffen. In den Sonnenaufgang tanzen."Doch die Musik werde immer zweitrangiger. "Wir sind mittlerweile eine riesige Gemeinschaft, fast familiär." Ein Kollektiv, das sich um eine Musikrichtung gruppiert - das ist nicht ungewöhnlich. In Berlin schafft Techno-Musik eine starke Identifikationsfläche. So ist eine ganz eigene Kultur entstanden mit einem eigenen Stil, sich zu kleiden oder auch miteinander umzugehen. Letzteres ist auch das, was die "Schaltfläche"-Leute fasziniert. "Wenn dich auf der Tanzfläche einer anrempelt, entschuldigt er sich sofort. Die Leute sind viel offener und entspannter. Du unterhältst dich stundenlang mit Menschen, die du nicht kennst", schwärmt Großmann.Mit einem Vorurteil will der 21-Jährige auch gleich aufräumen: dem Klischee, dass Technomusik und Drogenkonsum quasi ein symbiotisches Verhältnis haben. "Wir haben eine strenge Drogenpolitik an der Tür bei unseren Partys. Wir wollen keine Leute, die sich abschießen." Sie hingen Zettel aus, auf denen stehe: "Sag ja zum Leben und Nein zu Drogen." Großmann ist zweiter Vorsitzender und verliebte sich in die Technokultur, wie viele aus der Gruppe, auf Partys in Nürnberg und Berlin.Ihre Liebe zur Techno-Kultur tragen die Mitglieder in die Oberpfalz. Schon vier Partys haben sie seit ihrer Gründung organisiert. Drei in der "Alten Glasfabrik", eine in der Tiefgarage des Weidener City-Centers - mit großem Erfolg. "In Weiden mussten wir 100 Leute wegschicken", erzählt Mittelmeier. Zu den Partys in der Glasfabrik würden die Leute schon eine Stunde vorher anstehen. Und sie kommen von überall her."Wenn du dir mal die Autokennzeichen anschaust: Amberg, Sulzbach-Rosenberg, Tirschenreuth, Regensburg." Auch Münchner, Leipziger, Frankfurter seien dabei. Das sind die alten Freunde, die bereits weggezogen sind. ",Techno in Vohenstrauß? Was ist da verkehrt jetzt?", hätten die erst einmal gefragt. Jetzt seien sie Fans. Der Vorsitzende arbeitet in der Bühnentechnik-Branche in München, kommt jedoch so oft wie möglich heim. Andere machen Ausbildung oder Schule.Fragt man die jungen Leute aus der "Schaltfläche" nach den Angeboten in der Region, lachen sie kurz auf. "Es gibt echt nicht viel, was wir machen können." Karneval, Schützen, Fußballer. Die Feiern mit Bierzelt-Atmosphäre seien nichts für sie. "Da gehe ich rein, saufe, gröle rum und gehe wieder", erzählt einer. "Wir wollen etwas Niveau ins Nachtleben bringen", erklärt Großmann. Die Taxifahrt nach Weiden koste hin und zurück fast 80 Euro. Keine idealen Bedingungen für junge Leute, die ausgehen wollen. Deshalb organisieren sie für die "Schaltfläche"-Partys einen günstigen Shuttle zwischen Weiden und Vohenstrauß. Wo andere Leute resigniert weggehen, setzt "Schaltlücke" an. "Von uns zieht es keinen weg. Deswegen wollen wir hier was machen."Eine Mitstreiterin erklärt: "Man kann da hinziehen, wo was los ist. Oder das zu uns herholen." Auch andere Initiativen seien aktiv im Techno-Business, wie die Veranstaltungsreihe "Frau Fenk" aus Amberg, die Clubs Löwenherz in Nabburg oder Hashtag in Weiden. Doch Mittelmeier macht den Unterschied klar. "Wir sind nicht auf Profit ausgelegt. Wir wollen die Party für die Gäste so günstig wie möglich halten. Bei uns kostet das Wasser 1 Euro und nicht 3,50."Eine neue "Schaltlücke"-Party steht auch schon an, am 16. Dezember in der "Alten Glasfabrik". Zwei Floors gibt es diesmal und sechs DJs, die meisten aus Nürnberg. Erstmals legt auch ein Lokaler auf, "Kange" aus Waldsassen. Auf die Frage, wo genau die Tanzfläche in der Cocktail-Bar der "Alten Glasfabrik" sei, macht Großmann eine weit ausholende Geste. "Bei unseren Partys ist alles Tanzfläche. Da fallen die Leute auf, die nicht tanzen." Die Deko bleibe eher minimal. "Sehr viel Nebel und sehr viel Bass", fasst der Vohenstraußer das Programm zusammen.Auch größere Projekte plant das Kollektiv schon. "Wir wollen ein Kulturzentrum in Vohenstrauß eröffnen", verkündet Mittelmeier. Die Location hätten sie schon, der Ort bleibe noch geheim - die Pläne nicht. "Einmal im Monat soll was starten. Nicht irgendeine Disko, sondern Konzerte, Bands, Theater." Etwa 180 Stehplätze oder knapp 90 Sitzplätze biete der neue Raum. Hier lägen auch die Vorteile der Oberpfalz. "In Nürnberg oder München könnten wir uns die Miete niemals leisten." Auch von einem Open-Air-Festival träumen sie, irgendwann im Sommer.Bis jetzt sind die "Schaltlücke"-Leute gut darin, sich ihre Träume zu erfüllen. Junge Menschen, die ihre Heimatregion nicht verlassen und diese mit Kulturaktionen bereichern. Das klingt sehr nach dem Weidener Verein "Sündikat", dessen Konzertreihe gerade in einem Pop-Up-Club läuft. Doch Konkurrenz sei das nach Meinung von Mittelmeier auf keinen Fall. "Die machen auch saucoole Sachen. Wir sind so etwas wie die Techno-Version des Sündikats."