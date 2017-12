Wer zum Jahreswechsel herzhaft lachen möchte, sollte "Voll verschleiert" nicht verpassen. Die französische Komödie bedient zwar Ressentiments gegenüber Muslimen, kommt aber nicht platt daher oder schürt Hass. Selbst der strenggläubige Mahmoud ist rührend, wie er sich nach der mysteriösen Scheherazade verzehrt und sogar seinen Bart opfert. Das ist gut so, denn nach dem Erfolg von "Monsieur Claude und seine Töchter" ist "Voll verschleiert" nach nachlassender Qualität wieder ein Streifen, der die Kulturen amüsant aufeinanderprallen lässt.

Die Studenten Armand (Félix Moati) und Leila (Camélia Jordana) sind schon seit längerem ein Paar und planen demnächst einen gemeinsamen Studienaufenthalt in den USA. Doch als Leilas Bruder Mahmoud (William Lebghil) nach einem Aufenthalt im Jemen tief religiös verändert zurückkehrt, ist die Beziehung der beiden akut gefährdet.Wenn es nach Mahmoud geht, sollen sie sich nicht mehr treffen, sondern Leila soll einen koranfesten Muslimen heiraten. Armand und Leila wollen das keinesfalls akzeptieren. "Die Wahrheit muss sich manchmal verstecken" zitiert ein Freund die eigenen Worte Armands und rät ihm, sich als strenggläubige Muslima unter einem Tschador bei Leila einzuschleichen. Der ausgeheckte Plan ist perfekt - nahezu, denn Mahmoud verliebt sich unsterblich in die sagenhafte Scheherazade, die sehr weise spricht und sehr gewählte Worte findet. Er lässt dem Objekt seiner Begierde nicht nur nachsetzen, sondern wird auch zudringlich.Die iranischstämmige Regisseurin Sou Abadi punktet in ihrer rasanten und kurzweiligen Komödie mit viel Situationskomik und Wortwitz und verführt so das Publikum immer wieder zu spontanen Lachausbrüchen. Ein paar abgedroschene Klischees, unter anderem zum Schweinefleisch, können deshalb der Regisseurin nachgesehen werden und schmälern das Vergnügen nicht, das Kinogängern geboten wird. Die Zweideutigkeiten und Missverständnisse des Flims implizieren schon die Titel. Der französische "Cherchez la femme" greift ein Sprichwort auf, das soviel bedeutet wie "da steckt eine Frau dahinter", aber auch der deutsche ist treffend.___Regie: Sou Abadi - Mit Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil, Anne Alvaro, Carl Malapa, Laurent Delbecque, Oscar Copp, Oussama Kheddam - 88 Minuten - frei ab 6 Jahren