Am Anfang ist da nur ein weißes Blatt. Rein, unschuldig, unberührt. Der erste Strich wird gemacht, dann der zweite. Aus Linien entstehen Formen. Aus Formen entstehen Bilder.

Farben vermischen sich, heben sich ab, vereinen sich zu einem Gesamtkunstwerk. Malen hat etwas Sinnliches, beinahe Spirituelles. Der Künstler ist Schöpfer neuen Lebens auf dem Papier. Ähnlich zauberhaft wie die Entstehung des Bildes mutet auch der Titel "Farbenklang" der Kunstausstellung Aquarellmalen im Foyer des Maria-Seltmann-Hauses an.Doch können Farben klingen? Ja. Genauso wie Töne Klangfarben haben können. Die Schöpfer der Ausstellungsstücke sind fünf Aquarellkurs-Teilnehmer zwischen 45 und 70 Jahren, die unter der Leitung von Ernst Umann in den letzten vier Wochen an ihren Aquarellmalereien gearbeitet haben. Wobei Arbeit wohl der falsche Ausdruck ist. "Das Wichtigste ist, dass das Malen Spaß macht. Und den Teilnehmern macht es sehr, sehr große Freude", sagt der 72-jährige Kursleiter.Die Motive sind ähnlich: Blumen dominieren die Ausstellung. Und doch ist jedes Aquarell einzigartig. Umann: "Die verschiedenen Einflüsse und die persönliche Note in den Malereien sind genau das, was Kunst ausmacht." Er hat zu Beginn des Kurses das Motto und das Motiv vorgegeben. Blumen seien für ihn der ideale Ausdruck des Farbenklangs. "Sie sind natürlich und frei, stehen für das blühende, wachsende Leben. Perfekt also, um sein Bild individuell zu gestalten." Ziel war, kräftige Farben zu einem harmonischen Gesamtbild zusammenzufügen. Umann ist spürbar stolz auf seine Schüler: "Es macht mir eine unheimliche Freude zu sehen, wie sie meine eigene Philosophie annehmen und neu interpretieren."Die Hobbymaler sind, was Technik und Farbwahl angeht, keine Anfänger mehr, trotzdem sind auch diese gerne im Kurs gesehen. Im nächsten Frühjahr werden die Pinsel wieder im Maria-Seltmann-Haus geschwungen. Dort kann man die Kunstwerke noch bis Freitag, 10. November, bestaunen.