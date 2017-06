Sehr unterschiedliche Kunst- und Stilrichtungen sind die nächsten vier Monaten in den Räumen der Sparkasse Oberpfalz Nord zu sehen. Unter anderem Bilder, die laut der Künstlerin eine heilende Wirkung haben.

Sparkassenvorstand Hans-Jörg Schön begrüßte die vier OKV-Künstler Paula-Jiun No, Georg Scheuerer, Birgit Schober und Carola Wittmann. No stellte das handgeschöpfte Papier in neuer Sichtweise auf die Papierkante. Die Ambivalenz von Rauheit und Schwere ihrer Papierobjekte schafft eine neue verschlüsselte und geheimnisvolle Materialität, die farbige Akzente setzen.Die Künstlerin studierte Freie Kunst in Pusan (Südkorea) und Braunschweig und wurde für ihre Arbeit mit einem DAAD-Stipendium ausgezeichnet. Seit Beendigung ihres Meisterstudiums im Jahr 2005 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin. Von 2006 bis 2009 hatte sie ihr Atelier in Boston (USA). Zurück in Deutschland erhielt sie von 2012 bis 2017 ein Stipendium der "Oswald Zitzelsberger Kunst-und Kulturstiftung" für einen Arbeitsaufenthalt in einem Atelier des Künstlerhaus Andreasstadel in Regensburg.Der gebürtige Schwandorfer Georg Scheuerer war von 1984 bis 1986 Schüler des renommierten Grafikers, Bildhauers und Malers Walter Ibscher in Fürth. Seine Stilrichtung ist die "Televisionäre Beziehung in der Regelmäßigkeit des Chaos". Der Künstler erklärt: "Es sind die Eindrücke, die uns in unserer medialen Gesellschaft begleiten und die sich in meiner Art widerspiegeln." Er ergänzt: "Jedes Bild ist ein eigenes Programm, man schaltet von einem Kanal auf den Anderen. Hinter jedem Werk verbirgt sich eine eigene Geschichte, die Vielfalt wird mit Fantasie garniert."Sein Malstil ist nicht von der Stange, sondern lebt von einer Kompromisslosigkeit, auch was die Techniken betrifft. Birgit Schober lebt in Sulzbach-Rosenberg. Ihre künstlerischen Arbeiten sind in erster Linie mit Farbstift kolorierte Zeichnungen, die Motive stammen hauptsächlich aus der Natur. Dabei wird eine sorgfältig angelegte Bleistiftzeichnung mit zahlreichen Farbschichten dicht koloriert, um eine möglichst naturgetreue Abbildung zu erreichen. "Meine einzigartigen Lichtbilder tragen Informationen, die heilende und potential-entfaltende Wirkungen auf Menschen haben", erläutert die in Störnstein lebende Künstlerin Carola Wittmann. "Damit sich die Menschen ihrer Bestimmung, ihrer Macht und Göttlichkeit bewusst werden. Das habe ich als meine Aufgabe und Verpflichtung erkannt." Bis Ende September sind die Werke während der Öffnungszeiten zu sehen.