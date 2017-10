Wie die feine Perlage eines Champagners ermuntern die Klänge zur Heiterkeit: Schon zum Einstieg lässt das prominente Violin-Duo seine Kunstfertigkeit bei einer famosen Sonate des Barock-Komponisten Jean-Marie Leclair aufblitzen. Der Kammermusikabend bei den 19. Max-Reger-Tagen im Foyer der Sparkasse Oberpfalz Nord beschert den 150 Zuhörern genussreiche Stunden. Der Mut der Organisatoren zu selten aufgeführten Werken vom 18. bis zum 20. Jahrhundert in Verbindung mit den beiden genialen Interpreten Lena Neudauer und Ingolf Turban führt zu einem Glanzpunkt der Max-Reger-Tage. Die an der Hochschule für Musik in München lehrenden Geiger genießen höchstes Renommee, sie zählen zu den Besten. Turban (übrigens der Schwager der unvergessenen Schauspielerin Evelyn Hamann) arbeitete weltweit mit 60 Orchestern unter den namhaftesten Dirigenten zusammen. Lena Neudauer gilt als das Talent schlechthin.

Zart und energisch

Alle Kraft gegeben

Salopp formuliert: In der Regel stellt ein Abend mit lediglich zwei Violinen gehörige Anstrengung in Aussicht. Die beiden Künstler jedoch tragen die andächtig bis fasziniert lauschende Zuhörerschaft - ohne irgendwelche Längen - mit ihrem Spiel durch das anspruchsvolle Programm.In einem Solo demonstriert Turban bei der "Ciaccona" aus der Partita II, d-Moll, von Johann Sebastian Bach, "was auf der Geige überhaupt möglich ist". Die diffizilen Grifftechniken, den Mix der Stilrichtungen - dieses Kernstück der Bach-Komposition bringt Turban mit einer unglaublichen Leichtigkeit und Finesse zu Gehör. Turban rollt gleichsam den roten Klang-Teppich aus, so virtuos klettert er von dunklen Tiefen in lichte Höhen: Mal zart und sich zurücknehmend, mal fordernd und energisch - ohne jegliche Noten, also ohne das sichere "Netz" für den Künstler.Der in der breiteren Öffentlichkeit (noch) unterschätzte Komponist Louis Spohr, 1784 in Braunschweig geboren, liefert mit seinem subtilen Duo I, a-Moll, op. 67, quasi die "Bühne" für Neudauer und Turban, elegant und beschwingt als Duo im Klang zu verschmelzen. Nur selten ist für die Abstimmung Augenkontakt erforderlich. Das "blinde" Verstehen wirkt kongenial.Mit einer geradezu rustikalen, lebensfrohen Verve erfreut Max Regers Allegro A-Dur (posthum für zwei Violinen). Die gefällige Stimmigkeit widerlegt alle musikalischen Vorurteile. Überhaupt: Das Werk ist erstmals in der 19-jährigen Geschichte der Max-Reger-Tage in Weiden zu hören."Die mit der Geige tanzt": Hingebungsvoll, temperamentvoll und inniglich interpretiert Lena Neudauer das Violin-Solo in der Sonate III "Ballade", op. 27/3, von Eugene Ysaye (1858 bis 1931). Das Stück dient gleichsam das Vorspiel für die knifflige Sonate für zwei Violinen (opus posthum) dieses belgischen Komponisten. Die 1915 verfasste Sonate gilt als eine Art "Geheimtipp", sie ist nur einem kleinen Kreis der Klassik-Freunde gegenwärtig. Turban charakterisiert sie - völlig zurecht - als "aufwendigstes Violin-Duo, das es gibt". Das dreisätzige, avantgardistische Werk erklingt in einer leidenschaftlichen Intensität.Lena Neudauer und Ingolf Turban legen all ihr Feuer und Können hinein, so dass sie für eine Zugabe schließlich keine Kraft mehr aufbringen: Ein wahrlich großer Kammermusikabend, den die Sparkasse Oberpfalz Nord schenkt!