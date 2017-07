Draußen strahlte die Sonne - und trotzdem war die Sommerserenade am Sonntag keine Open-Air-Veranstaltung. Denn bereits am Vormittag hatten die Verantwortlichen - noch bei strömendem Regen - entschieden, die "Kirwaleit Weißenbrunn" (Bild), die Volksmusiker und ihre Anhänger vom Max-Reger-Park ins Haus der Gemeinde zu lotsen. Schon jetzt steht übrigens fest, dass auch die nächste Serenade am Mittwoch, 26. Juli, um 19 Uhr nicht wie geplant abläuft: Die angekündigte "Mountain String Band" muss wegen Personalproblemen passen. Die Band "Rock 'n' Rodeo" springt auf der Pavillon-Bühne im Park ein - aber natürlich nur, wenn das Wetter mitspielt ... Bild: Kunz