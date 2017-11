Rothenstadt. "Vorhang auf" heißt es beim Burschenverein Rothenstadt zur Premiere am Dienstag, 26. Dezember. Präsentiert wird der Dreiakter "Der Haustyrann". Unter Regie von Stefan Oppitz wird seit September fleißig geprobt. Zum Inhalt: Kaspar Schnatterbeck (Matthias Bäumler) wurde als Kind von seiner Mutter tyrannisiert. Jetzt lässt er sein Jugendtrauma an Ehefrau Marie (Daniela Hagn), Tochter Nanni (Vanessa Schütze) und Sohn Stefan (Toni Forster) aus. Es gibt nichts, was ihm recht gemacht wird, er gibt Anweisungen und ordnet kurz danach das Gegenteil an. Die Familie ist ratlos.

Da erscheint Hans (Stefan Oppitz), der Bruder des Bauern, als Retter. Er dreht den Spieß um, so dass Kaspar erfährt, wie es ist, wenn er an seinen eigenen Worten zweifeln muss. Geschlossen machen die Familie, Hans und Magd Urschl (Carina Großmann) den Bauern mürbe. Ob es ein Happy End gibt, wird an dieser Stelle nicht verraten. Weitere Aufführungen: 29. Dezember, 5./6./11. und 12. Januar. Karten für 6 Euro gibt es in der Bäckerei Rauh in Rothenstadt.