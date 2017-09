Fremdartig klingende, aber angenehm harmonische Töne waren bei der 13. und damit vorletzten Matinee dieses Sommers in St. Josef zu hören. Die Gruppe "Ajusabe" gestaltete das dreiviertelstündige Kurzkonzert mit Akkordeon, Autoharp, Cajon, Gitarre, Dudelsack und Nyckelharpa.

In der Formation, bestehend aus Andrea Kallmeier, Julia Kallmeier, Sabine Kroll und Bernhard Kallmeier, spielt normalerweise Gitarristin Eva Danzl mit. Sie war wegen einer Schulteroperation jedoch nicht einsatzfähig. Gerhard Windschiegl vertrat sie. Danzl wirkte als Lektorin und Moderatorin."Ajusabe" bot inmitten des mächtigen Kirchenschiffs Folk aus dem angelsächsischen Raum, moderne Kirchen- und Tanzmusik. Der Dudelsack sei eigentlich für Kirchenmusik prädestiniert, erklärte Sabine Kroll, bei der auch Julia Kallmeier dieses Instrument erlernt hat. Erst vor zwei Jahrhunderten sei er von der Orgel als Kircheninstrument abgelöst worden. Die Nyckelharpa, auch Schlüsselfidel genannt, sei bis ins 17. Jahrhundert in ganz Europa verbreitet gewesen. Heute finde man sie hauptsächlich in Schweden, während die Autoharp aus den USA stamme.Wuchtig trafen die Töne des Dudelsacks mit denen des Akkordeons zusammen. Hell erklang die Autoharp bei Liedern wie "Margarete" aus Frankreich, "A la prochaine" von Marianne Blau aus Deutschland und "Greendays" von Stephan Steiner aus Österreich. Perfekt abgestimmt waren die Begleitung durch Cajon und Gitarre. Der typisch englisch-irische Sound kam prächtig zu Gehör bei den irischen Traditionals "Sally Gardens" und "Leaving Lismore", ebenso bei "Winter Wedding", "Ornistons' Part 2" oder "Poppy's Present" aus England. Die über 100 Zuhörer im Kirchenschiff von St. Josef waren jedenfalls begeistert. Am Samstag, 30. Oktober, geht die Reihe der Sommermatineen für heuer zu Ende. Die letzte werden übrigens Alexandra Reger (Querflöte) und Stefan Schultes (Orgel) gestalten.