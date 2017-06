Taktvolle Tage bei der privaten Musikschule Skutella: Von Montag bis Donnerstag lief dort die alljährliche Vorspielwoche. Täglich um 17 Uhr gaben die Schüler vor Eltern, Omas, Opas und weiteren Fans kleine Konzerte. Die Musiklehrer Teresa, Janusz und Christoph Skutella hatten zusammen mit ihren Schülern dafür passende Stücke ausgesucht. So spielten täglich bis zu 20 verschiedene Schüler einzeln und in Ensembles. Manche konnten auch zusammen mit ihren Eltern auftreten. "Wir freuen uns immer sehr, wenn Musik als Familienhobby betrieben wird und eine ganze Familie zusammen musiziert", so Janusz Skutella. Nach den Vorspielen trafen sich Lehrer, Schüler und Gäste zu einem Umtrunk bei sommerlichen Temperaturen. Die Musiker im Alter zwischen 4 und 21 Jahren spielten Werke von Klassik bis Pop. Präsentiert wurden die Unterrichtsfächer Klavier, Block- und Querflöte, Gitarre, Akkordeon, Violine und Violoncello. Bild: R. Kreuzer