Was einen Menschen zur Flucht treibt, kann sehr vielfältige und komplexe Gründe haben. In unserem Alltag jedoch, fern der zahlreichen Krisengebiete, werden diese nur kaum und oft sehr oberflächlich wahrgenommen. Bernd Wohlgut aber steckt mittendrin.

Der Pressather beschäftigt sich seit 25 Jahren mit Zeitgeschichte und Politik, bereist unermüdlich Länder des Nahen und Mittleren Ostens sowie Afrika, um sich hautnah im Kontakt mit Betroffenen ein Bild davon zu machen, was die Thematik der Fluchtbewegung für deren Alltag bedeutet. Bei seinem Vortrag am Dienstagabend in der Volkshochschule Weiden-Neustadt geht es Wohlgut darum, "einen Eindruck davon zu vermitteln, wie es ist, in einem solchen Land zu leben". Schließlich gebe es eine ganze Reihe von Gründen, die Menschen zur Flucht treibe.Zuerst berichtet er von seinen Erfahrungen in Afghanistan, wo nicht nur die Taliban ein Problem darstellen würden, sondern auch die sogenannten Warlords, welche als korrupte Politiker die Geschicke des Landes lenken. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung - vom Straßenbau, der Landwirtschaft bis hin zu Arbeitsplätzen, sei daher schwierig. Zumal das dort vorherrschende Stammesprinzip jeglichem Fortschritt im Wege stünde. "Eine eigene Meinung und Diskussion gibt es in Afghanistan nicht", sagt Wohlgut, der auch zahlreiche Bücher zum Thema verfasst hat. Die nächste Station des Abends führt nach Kurdistan, das auf vier Länder aufgeteilt ist - Irak, Iran, Syrien und der Türkei. Aus den willkürlich gezogenen Grenzen hätten sich Verfolgung und Unterdrückung ergeben, doch gerade die Kurden, die in den 60er Jahren mit türkischem Pass als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen seien, hätten hier für eine Renaissance der kurdischen Identität und Kultur gesorgt. Und außerdem zu einer schnellen Integration in die deutsche Gesellschaft, da eine echte Bindung zu ihrem Herkunftsland fehlte.Zurück in der Gegenwart erzählt Bernd Wohlgut von seinem Aufenthalt im irakischen Teil Kurdistans, wo es trotz Autonomie und Unabhängigkeitsreferendum noch viele Hürden zu bewältigen gebe, nicht zuletzt als Folge der Bedrohung durch den Islamischen Staat.Und solche Hürden werfen grundsätzliche Fragen bei den Menschen auf: "Wo will ich mein Leben verbringen? Wo meine Kinder?" Die Hoffnung auf ein besseres Leben woanders sei oft die einzige Antwort.Als Kontrast führt der Vortrag zum Abschluss nach Äthiopien, einem Land, dass kein potenzielles Kriegsgebiet ist. Trotzdem würden viele Faktoren in dem Vielvölkerstaat dazu beitragen, Menschen zur Flucht zu bewegen. Angefangen bei staatlicher Willkür, Nahrungsmittelunsicherheit, Vertreibung, bis zur allgemeinen schwierigen wirtschaftlichen Situation mit ausländischen Investoren, die ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Einheimischen handelten.Lösungsansätze gebe es viele, in allen diesen Ländern, so Wohlgut, doch es bedürfe viel Zeit, und wohl auch mehr Stabilität. Bis dahin gelte: "Die wenigsten Menschen verlassen ihre Heimat gern. Sie werden dazu gezwungen."