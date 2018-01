Der Kreisverband Weiden, Neustadt und Tirschenreuth der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wählte einen neuen Vorstand. Im Postkeller fiel die Wahl des Vorsitzenden auf Raul Vitzthum aus Weiden. Ursula Siller aus Mitterteich wird neue stellvertretende Chefin des Kreisverbandes. Für die Finanzen ist weiterhin Franz Ippisch zuständig, als Schriftführer wurde der Weidener Paul Zitzmann gewählt.

Dem bisherigen geschäftsführenden Vorstand Richard Dütsch dankten die Mitglieder. Er wurde zusammen mit Marlene Haas (beide aus Weiden) in den erweiterten Vorstand des Kreisverbandes gewählt. Die zukünftigen Schwerpunkte der Arbeit sieht das neue Duo an der Spitze in der Unterstützung der Mitglieder bei den Betriebsratswahlen und Tarifverhandlungen sowie beim Thema Inklusion in den pädagogischen Einrichtungen. Dazu wird ein Programm mit Informations- und Seminarveranstaltungen zusammengestellt. Traditionen wie die Veranstaltung zum ersten Mai und das Grillfest zum Schuljahresende sowie Vorträge zu gesellschaftspolitischen Themen werden beibehalten. Die Prekarisierung in pädagogischen Berufen mit Zeitverträgen und geringfügiger Beschäftigung beleuchtete Peter Weiß.