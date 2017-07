Ziel ist: ein "Kulturzentrum Waldsassener Kasten" mit Regionalbibliothek, Keramikmuseum, Theateraufführungen und anderen Events. Alles unter einem Dach und unter einer Leitung. Der Clou wäre, wenn das alles kostendeckend gelingen würde.

Wir haben den Flurerturm bewusst nicht verkauft. Er könnte gut in das Konzept passen. Bürgermeister Lothar Höher, Sitzungsleiter im Kulturbeirat

Dem letzten Punkt räumte Bürgermeister Lothar Höher von vornherein keine Chancen ein. "Ich kenne kein Museum, das Gewinne macht", erklärte er am Donnerstag im Kulturbeirat und zitierte August Everding: "Kultur rechnet sich nicht, aber Kultur zahlt sich aus." Das Defizit des Keramikmuseums sollte zumindest reduziert werden. Und hier sei man auf einem guten Weg, gab sich der Sitzungsleiter überzeugt, nachdem "Regi"-Chefin Sabine Guhl das neue Konzept der Arbeitsgruppe vorgestellt hatte.Denn die seit März laufende Testphase hatte durchaus Schwachpunkte offenbart: Eine Aufsichtskraft des Museums, die einerseits in der "Regi" aushilft, im Bedarfsfall aber auch die Besucher ins Museum begleitet und beaufsichtigt. "Das ist wenig erfolgreich und wirkt auf die Besucher sehr unprofessionell", lautete das Fazit der Arbeitsgruppe laut Guhl. Auch die unterschiedlichen Öffnungszeiten und Zugänge erwiesen sich als Handicap (der NT berichtete). Fünf Mal hatte sich die Arbeitsgruppe in den letzten zwölf Monaten getroffen. Mitglieder sind neben Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Bürgermeister Höher Vertreter des Fördervereins "Die Keramischen" sowie Petra Vorsatz (Kulturamt), Sabine Guhl (Regionalbibliothek), Stefanie Dietz (Keramikmuseum) und Jutta Häusler (Hochbauamt).Aufgrund der aktuellen Erfahrungen haben sie folgendes Konzept vorgeschlagen: Eine Abteilungsleitung für "Regi" und Museum, die gemeinsame Verwaltung, ein ständiger gemeinsamer Eingang über die "Regi" sowie die Anpassung der Öffungszeiten des Museums an die Bibliothek. "Die Keramischen" wollen sich mit Projekten beteiligen und dafür Räume des Museums anmieten. Den Auftakt bildet eine Ausstellung des Pilsener Kunstvereins im Oktober, kündigte Guhl an. Überhaupt soll das Keramikmuseum verstärkt als Ort für deutsch-tschechische Begegnungen genutzt werden.Mit Events und Jugendhilfeprojekten soll das Haus stärker belebt werden. "Petra Vorsatz könnte eine Dauerausstellung organisieren", zeigte Höher weitere Ideen auf. Und auch der Flurerturm dürfte künftig wieder eine Rolle spielen. "Wir haben den Turm bewusst nicht verkauft. Er könnte gut in das Konzept passen." Doch zunächst müsse eine personelle Einheit - unter Federführung von Sabine Guhl - geschaffen werden und der Umbau erfolgen.Bedenken von Stadträtin Sema Tasali-Stoll (SPD), die geplante Überdachung von der "Regi" ins Keramikmuseum werde mit zirka 100 000 Euro Kosten zu teuer, zerstreute Höher: Staatssekretär Bernd Sibler vom Bayerischen Kultusministerium habe bei Baumaßnahmen eine hohe finanzielle Förderung in Aussicht gestellt. Höher rechnet mit 70 bis 90 Prozent Zuschuss. "Reizvoll wäre eigentlich die komplette Überdachung des Innenhofs", schwärmte der Bürgermeister. "Aber das würde die Kosten sprengen." Tasali-Stoll hätte dagegen noch weiter gespart. Sie vertrat die Ansicht, der kurze Weg über den Innenhof - von der "Regi" bis zum Museum - wäre den Besuchern auch ohne Dach zuzumuten.Der Kulturbeirat befürwortete das neue Konzept. Die Entscheidung liegt jetzt beim Stadtrat. Er wird in der ersten Sitzung nach den Ferien darüber beraten, ob und wann die neue Testphase startet. Das ist der nächste Schritt zum "Kulturzentrum Waldsassener Kasten".