"Die Provinz leuchtet" lobte die FAZ in einem fast ganzseitigen Bericht das letztjährige Max-Reger-Recital der Weidener Meisterkonzerte. Auch das neue Konzertprogramm will solch hohe Ansprüche erfüllen: "Leuchttürme auch für die Saison 2017/18" kündigt der Vorstand des Förderkreises für Kammermusik bei der Präsentation des neuen Jahresprogramms der Weidener Meisterkonzerte an. Und spielt mit dieser Formulierung auf die positive Rezension des Reger-Klavier-Duo-Konzertes mit Markus Becker und Igor Levit vom vergangenen November an.

Mehr als die Klassiker

Seltene Werke

Christoph Thomas als erster Vorsitzender und Harald Roth als künstlerischer Leiter des Förderkreises holen wie schon bisher "Hochkaräter und Newcomer mit großem Potenzial" nach Weiden. Dem hohen Anspruch der Konzertreihe angemessen wurden laut Roth zwei der weltbesten Streichquartette engagiert. Außerdem gäbe es Konzerte mit Werken, die wegen ihrer schwierigen Besetzung nur äußerst selten zu hören seien und von erstrangigen Künstlern dargeboten würden. Auch ein Abend mit einem jungem Pianisten berechtigt zu großen Hoffnungen.Das Programm bietet nicht nur Klassiker, sondern "alte Hörgewohnheiten sollen gebrochen werden". Roth hat alle engagierten Künstler bereits selbst auf der Bühne erlebt und konnte so bei der Vorstellung schon Einblicke in die musikalischen Inhalte geben.Den Auftakt der neuen Reihe bildet am Freitag, 27. Oktober, der 20-jährige Pianist Yojo Christen : In der Fachpresse sehr gelobt ("Schwung und Furor des jungen Gulda"). Der bayrische Rundfunk wird sein Konzert mitschneiden. Christen spielt Josef Haydns selten aufgeführte Klaviersonate F-Dur, Ludwig van Beethovens Klaviersonate "Appassionata" und Frederik Chopins Scherzo h-Moll. Zwischendurch gibt es laut Roth eine "hochvirtuose Bearbeitung von Gershwins Rhapsody in Blue" und eine eigene Komposition. Im zweiten Konzert am Sonntag, 26 November, wird das Artemis Quartett "eines der weltweit führenden Quartette" die Streichquartette von Felix Mendelsohn in D-Dur, Nummer sieben in fis-Moll von Dimitri Schostakowitsch und in a-Moll von Robert Schumanns aufführen. Zum vierten Mal spielt das Artemis Quartett bereits in Weiden.Im dritten Konzert am Freitag, 2. Februar 2018, gibt es mit Gioachino Rossinis "Petite Messe Solenelle" ein "ganz besonderes Highlight und Unikum der Musikgeschichte". Präsentiert wird das Werk von Chorwerk Ruhr, Gabriela Scherer (Sopran), Anke Vondung (Alt), Tilman Lichdi (Tenor), "Weltstar" Michael Volle (Bass), dem Duo "Tal & Groethuysen" (Klavier), Max Hanft (Harmonium) unter Leitung von Florian Helgath.Am Freitag, 9. März 2018, folgt dann das "aus allen wichtigen Musikmetropolen Europas bekannte" Armida Quartett mit "drei Sätzen aus Kunst der Fuge" von Johann Sebastian Bach, dem zweiten Streichquartett F-Dur von Sergei Prokofjew und dem Streichquartett e-Moll von Ludwig van Beethoven.Selten zu hörende Werke gibt es am Freitag, 13. April 2018, vom Arte Ensemble zusammen mit dem Schauspieler Dominique Horwitz als Erzähler. Aufgeführt werden die Suite für Kammerorchester von Erwin Schulhoff, die Kontraste für Violine, Klarinette und Klavier von Béla Bartók und Igor Strawinskys Geschichte vom Soldaten.Im Sonderkonzert am Sonntag, 15. April 2018, wird der Pianist Markus Becker in einer Matinée mit dem Jazz-Zirkel russische Werke von Alexander Scriabin und Modest Mussorgsky einigen Jazzimprovisationen (Gershwin, Gulda) gegenüberstellen.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0 und www.nt-ticket.de