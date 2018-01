Anlässlich seines 150. Todesjahres erklingt am Freitag, 2. Februar (20 Uhr), in der Max-Reger-Halle die "Petite Messe Solennelle" von Rossini. Auf Initiative der Weidener Meisterkonzerte musizieren ein hochkarätiges Solistenquartett, das Klavierduo "Tal & Groethuysen", Max Hanft am Harmonium und das "ChorWerk Ruhr", dessen Leiter Florian Helgath ist. Er ist musikalisch bei den Domspatzen groß worden. Seit 2011 ist er Chef des "ChorWerk Ruhr". Die Kulturredaktion sprach mit dem Dirigenten.

Florian Helgath: Es ist schon eine Besonderheit: Gioacchino Rossini (1792-1868), einst einer der berühmtesten Opernkomponist seiner Zeit, ein steinreicher Mann, schreibt 1863 diese Messe. 32 Jahre zuvor hat er seine letzte Oper komponiert, macht dann eine Schaffenspause. In der Widmung "an den lieben Gott" notiert er mit einem selbstbewussten Schuss Ironie: "Hier ist sie, die arme kleine Messe. Ist es wirklich heilige Musik? ... Sei also gepriesen und gewähre mir das Paradies!" Beim Musizieren zeigt sich: Das ist nicht nur ein Auftragswerk, man spürt, Rossini hatte das innere Bedürfnis, so ein großes geistliches Werk zu komponieren.Das Luther-Zitat trifft insofern, als Rossini auch kompositorisch seinen eigenen Kopf bewahrt: Die "Grande Messe" war Mode, Kollegen wie Hector Berlioz hatten immer größere, monumentalere Werke vorgelegt. Rossini dagegen schreibt eine "Petite Messe Solennelle". Die "kleine feierliche Messe" dauert immerhin 80 Minuten, fast ein Widerspruch in sich.Die instrumentale Besetzung der Messe ist einzig- und ein wenig eigenartig. Motivisch führt das erste Klavier. Das Harmonium - damals weit verbreitet - liefert vor allem an Bläser erinnernde Haltetöne. Die Solisten sind gefordert wie bei Opernarien, die Arbeit mit ihnen verläuft großartig (Gabriela Scherer, Anke Vondung, Tilman Lichdi, Michael Volle). Im Chor treten wir mit 32 Profi-Sängern an.Auch die Chorpartien sind eine große Herausforderung: Bei den polyphonen Passagen singen wir schlank und zeichnend wie bei Palestrina. Bei homophonen Stellen wie im Gloria streben wir eine Durchschlagskraft wie ein Opernchor an. Wir freuen uns schon auf das Konzert in Weiden, das erste von Vieren.Florian Helgath, Leiter des Ensembles, gibt am Freitagabend vor dem Konzert, um 19.15 Uhr, eine Einführung in der Max-Reger-Halle. Er wird den Zuhörern Einblicke in Gioacchino Rossinis "Petite Messe Solennelle" ermöglichen.