Der Ball der Stadt Weiden - 2018 steigt er am Samstag, 13. Januar um 20 Uhr in der Max-Reger-Halle - ist zweifelsohne ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt. Alle Tanzbegeisterten können in der Max-Reger-Halle einen glanzvollen Abend verbringen.

Das professionelle Tanzorchester "One & Six Symphonic Strings" spielt Tanzmusik: moderne Standards im strikten Tanzrhythmus, Klassiker und Oldies mit Tanzgarantie, Rock und Pop aus allen Jahrzehnten sowie aktuelle. Im Obergeschoss wird mit DJ Zotti-Peter, bekannt aus dem legendären "Ramazzotti", getanzt bis die Sohlen rauchen. 580 Sitzplätze stehen zur Verfügung, aber auch Laufkarten bietet der legendäre Schwarz-Weiß-Ball der Stadt. Im Vorverkauf gibt es Tickets unter anderem in der Regionalbibliothek und beim Tourismus-Büro. Laufkarten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: uz