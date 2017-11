Welthits von Eric Clapton, Elton John, Ronan Keating, Take That und Don McLean

Eine Stimme, die unter die Haut geht. Moderationen mit Herz und Verstand. Und vor allem ein Gentleman mit ganz viel Stil. Christoph Baierl bezaubert Jung und Alt, indem er die großen Welthits von Eric Clapton, Elton John, Ronan Keating, Take That und Don McLean mit seiner Ausnahmestimme vereint.

Am Samstag, 25. November, kommt er mit seinen Musikern Kenneth Berger (Piano) und Dominik Herzner (Gitarre/Percussion) in die ehemalige Augustinerkirche Weiden zurück. Mit Leichtigkeit in der Stimme interpretiert Baierl auch neue deutsche Charthits von Andreas Bourani, Xavier Naidoo, Philipp Poisel und Tim Bendzko. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.