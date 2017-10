Vor einem Millionenpublikum löste Günter Strack immer freitags einen "Fall für zwei". Aber auch in Weiden hatte er vor fast 40 Jahren einen großen Auftritt. Als Max Reger. Am Freitag gibt es ein Wiedersehen mit beiden.

Viele werden ihn wohl noch kennen, den beliebten Schauspieler, der als Ludwig Burlitz bei den "Drombuschs", als Dr. Adam Kempfert im "Fall für zwei" und im "Tatort" als Staatssekretär höchst einprägsame Fernsehrollen spielte. Auch in Hitchcocks "Zerrissenem Vorhang" war er präsent. Ja, und 1978 trat er in Weiden auf, als Max Reger in dem Kurzfilm "Max. R. - Requiem einer Erinnerung". Wie es Gerhard Steinbeck gelang, den Mimen für einen Auftritt nach Weiden zu holen, ist eine eigene Geschichte.Steinbeck, Kameramann beim Bayerischen Rundfunk, war ein begeisterter Reger-Anhänger, was die "Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin" betraf. Die Ähnlichkeit Stracks mit Reger war der Auslöser. Die Idee, Reger wieder einmal nach Weiden zurückkehren zu lassen, brachte den Filmer auf den verwegenen Gedanken, Günter Strack zu kontaktieren. Ein persönlicher Brief an den Schauspieler wurde aufgesetzt: Begleitende Musik zu dem Film sei die siebenminütige Komposition von Max Reger "Der geigende Eremit". Eine Gage könne er nicht zahlen, bekannte Steinbeck ganz offen.Das Schreiben und diese private Initiative beeindruckten Strack derart, dass er zusagte, obwohl er zu dieser Zeit den Falstaff in Bad Herzfeld gab. Mit Bart. Strack ließ sich rasieren - und glich so wirklich verblüffend dem originalen Reger. Gedreht wurden die Weidener Szenen am 12. Juli 1978. Der Falstaff hatte bei den weiteren Auftritten in Bad Herzfeld dann einen angeklebten Bart.Die Steinbecks betreuten Strack damals persönlich, einen "höchst liebenswürdigen Menschen", wie sie feststellten. Später holten der Filmemacher und seine Frau Anna auch noch Horst Tappert (Oberinspektor Stephan Derrick am Bentley auf dem Flugplatz Latsch!) und Helmut Fischer (Monaco Franze) nach Weiden, um mit ihnen Werbefilme zu drehen.___"Max Reger starb 1916. Lassen wir ihn heute noch einmal in seine Heimatstadt Weiden zurückkehren ..." Das war das Motto der "Szenischen Hypothese". Am Freitag, 6. Oktober, kann man diese Begegnung nochmals erleben beim Max-Reger-Filmeabend. Beginn ist um 19.30 Uhr im Alten Schulhaus in Weiden (Schulgasse 3 a). Dazu gibt es eine Reger-Brotzeit. Eintritt: 8 Euro.