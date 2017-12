Ihr vorerst letztes Konzert war auch ihr längstes - und vielleicht auch ihr bestes. Zwei Stunden lang spielten sich "William's Orbit" am 22. April kreuz und quer durch ihre neunjährige Band-Geschichte. Mancher Fan im ausverkauften Jugendzentrum verdrückte ein Tränchen, schließlich verabschiedete sich das Indierock-Quartett damit in eine Auszeit von unbestimmter Dauer. Noch immer scheint ein Comeback in weiter Ferne - und doch lassen "William's Orbit" jetzt wieder was von sich hören (und sogar sehen).

Pünktlich zu Weihnachten veröffentlichen sie das komplette Abschiedskonzert als Video-Stream auf ihrer Facebook-Seite, später auch auf YouTube. Das letzte Halali haben die Spezialisten von "d.-zentral.tv" mit fünf Kameras gefilmt sowie in der Folge professionell aufbereitet. Zudem stellen " William's Orbit " die EP "New Sun" mit vier neuen Songs auf Apple, Spotify und Amazon zum Download bereit: den Titelsong, "One Plus One", "Speedwagon" und "We Are the Ones". Die Lieder basieren auf Proberaum-Demos - was man ihnen dank der ausgefeilten Nachbearbeitung von Produzent Chris Hilscher nicht anmerkt.Das ganze Weihnachtspaket gibt es auch in physischer Form: Als DVD/CD-Doppelpack in der streng limitierten Auflage von 200 Stück, bestellbar auf der Homepage der Band . Fünf Exemplare gibt es bei Oberpfalz-Medien zu gewinnen.