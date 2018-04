Wer "Singing Witt" live erleben will, für den gilt im Allgemeinen: Schnell sein lohnt sich. "Wir erleben immer wieder eine große Nachfrage nach Karten", erklärt Stefanie Zühlke-Schmidt, Geschäftsführerin Einkauf und Chorleiterin. Viele Konzerte sind bereits lange im Voraus ausverkauft.

Um allen Zuhörern die Chance auf Eintrittskarten zu geben, veröffentlicht der Chor in diesem Jahr erstmals frühzeitig seinen Konzertplan. Mitte Mai ist es so weit: Singing Witt startet in die Konzertsaison 2018. In Marienbad markiert der Mitarbeiterchor der Witt-Gruppe den Auftakt für insgesamt fünf Auftritte im laufenden Jahr. Dass es bei "Singing Witt" nicht um ausverkaufte Konzerthallen geht, beweisen die vielen sozialen Projekte, die unterstützt wurden. Insgesamt knapp 20 000 Euro kamen 2017 zusammen.Freitag, 11. Mai, 19.30 Uhr, Marienbad: Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen den Städten Weiden und Marienbad eröffnet der Mitarbeiterchor mit dem Westböhmischen Symphonieorchester feierlich die Kursaison 2018 im Gesellschaftshaus Casino in Marienbad. Zuhörer dürfen sich auf bekannte Lieder aus der Opernwelt freuen. Vorverkauf (20 Euro) bei Betty Birner, Telefon 0961/400-1334.Donnerstag, 6. Juli, 18 Uhr, Klosterkirche St. Felix, Neustadt : Zugunsten des Fördervereins St. Felix-Schule in Neustadt tritt der Chor erstmals in der Nachbarstadt auf und konzertiert an diesem Abend mit Klavier sowie Orgel. Das Programm bietet unter dem Titel "Singing Witt meets spirit + world" eine Mischung aus geistlicher und gefühlvoller weltlicher Musik. Karten für 15 Euro im Vorverkauf, 17 Euro an der Abendkasse, bei NT-Ticket an allen Vorverkaufsstellen, www.nt-ticket.de und 0961/85-550, direkt in der St.-Felix-Schule oder bei Betty Birner, 0961/400-1334.Freitag, 28. September, 19 Uhr, Stadthalle, Neustadt: Zum Jubiläumsjahr "800 Jahre Neustadt a. d. Waldnaab" verschlägt es den Chor ein weiteres Mal in dieKreisstadt. Zugunsten des Hospizes St. Felix präsentiert der Chor mitreißende Interpretationen aus der Popmusik. Karten gibt es für 15 Euro im Vorverkauf (17 Euro Abendkasse) bei NT-Ticket, in den Geschäften im Gewerbepark Neustadt/WN sowie bei Betty Birner, 0961-400 1334.Samstag, 3. November, 19.30 Uhr, Max-Reger-Halle, Weiden: Anfang November wird es zur Feier der 10-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Weiden und Marienbad ein zweites Konzert mit dem Westböhmischen Symphonieorchester geben - dieses Mal vor heimischer Kulisse. An diesem Abend wird das gleiche Programm geboten wie am 11. Mai. Karten (20 Euro) bei Betty Birner, Telefon 0961/400-1334.Mittwoch, 21. November, 19.30 Uhr, Max-Reger-Halle, Weiden: Den voraussichtlichen Abschluss des Konzertjahres 2018 bildet ein Mix aus klassischer Musik, Beatles-Songs und Filmmusik zugunsten des Benefiz-Partners "Aktion Lichtblicke". Da es sich um das einzige Konzert mit den Hofer Symphonikern handelt, wird eine umgehende Kartenreservierung dringend empfohlen. Karten (20 Euro) bei NT-Ticket und Betty Birner, Telefon 0961/400-1334.