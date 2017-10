Ein Tag eigentlich wie gemacht für dieses Konzert: Vorbei der milde Abschnitt des Herbstes, es ist kalt, feucht, ungemütlich. Es ist diese fade Zeit vor der staaden, noch kein Glühwein-Stand weit und breit, um sich ein wenig aufzuwärmen.

Wie wäre es also mit ein wenig Nostalgie, ein paar herzerwärmenden Gedanken an früher, zur Steigerung der innerlichen Temperatur? Wolfgang Ambros zu Gast in der Max-Reger-Halle scheint dafür wie gemacht. Man denkt zurück an die alten, mal aufmüpfigen, mal beinahe romantischen Lieder des Österreichers, damals im Radio, zu einer Zeit, in der einem die finstere Kälte draußen noch nicht so viel ausgemacht hat. Doch halt. "Früher war damals, heit is heit" singt Ambros gleich zu Beginn des Konzerts. "Damals is Vergangenheit, dazwischen liegt Vergänglichkeit."Nichts ist mehr, wie es war. Wie um genau das zu demonstrieren, macht der Liedermacher seinen Entrée zu einer Parabel auf das Älterwerden, mittels einer gesprochenen Einlage aus seinem Musical "Augustin", als er sich schwerfällig auf die Bühne schleppt, hin zu seinen Mitmusikern Roland Vogl und Langzeit-Begleiter Günter Dzikowski.Nichts mehr, wie es war. Doch das muss nichts Schlechtes sein. Ganz im Gegenteil. Man erlebt an diesem Abend einen anderen Wolfgang Ambros, anders als man ihn vielleicht in Erinnerung hat. Älter natürlich, manchmal fast fragil, nachdenklich. Doch auf seine ganz eigene Art wirkt er bei dem, worüber er singt, nicht minder kraft- und eindrucksvoll. Etwa in einer Lieder-Trilogie über die Midlife-Crisis, zuerst noch dagegen ankämpfend und schließlich akzeptierend gegenüber der Tatsache, dass sich unwiederbringlich etwas geändert hat im Leben. Und dann das "klane Resümee", voller Zweifel: "Hab i des tan, wos i tuan hab woll'n?"Passend dazu spielt Ambros Tom Waits, ein anderer großer Musik-Melancholiker. Und dann: Eine beinahe zerbrechliche Version von "Weiße Pferde" des verstorbenen Kollegen und Freundes Georg Danzer. Schließlich macht sich der Künstler Gedanken über zerbrechende Freundschaft, gleich nach einem alten Lied von jugendlichem Liebestaumel, das im Kontext dieses Abends ebenfalls zu einem weiteren Gleichnis der Vergänglichkeit zu werden scheint: "Du bist wie die Wintersunn, die nur an manchen Tagen scheint."Nichts ist mehr, wie es war. Zum Glück, eigentlich. Oder? So macht man sich dann auf den Heimweg, zurück in den Nieselregen und die Kälte, nachdenklich. Man fühlt sich vielleicht nicht so belustigt wie zuvor erwartet, abgelenkt für kurze Zeit von dem, was ist. Doch irgendwie erbaut, fast schon inspiriert davon, was der nun nicht mehr junge Liedermacher auf seinem Barhocker sitzend zu sagen und zu singen hat. Eine Lehrstunde der Vergänglichkeit, voller Zweifel zwar, aber auch mit neuen Einsichten über das, was nicht mehr ist und was da noch kommen mag. Ein Abend, der es wert war.