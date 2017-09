Ausstellungen

Altenstadt/WNSkulpturenausstellung des tschechischen Künstlers Vitezslav Netrval: Altenstädter Museum, Pfarrplatz. Gezeigt werden 70 Werke. Öffnungszeiten: Sonntag von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch 16 bis 18 Uhr. Eintritt frei. Bis Sonntag, 12. November.NabburgGertraud Naber - Tanz: "... für das Leben eine Sprache finden": Museum im Schmidt-Haus, Mittwoch, 27. September. Eröffnung der Sonderausstellung. Die Ausstellung ist in der Folge vom 29. September bis 26. November jeweils Freitag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Telefon (09433) 20 46 39.FestePüchersreuthOktoberfest: Sportgelände, Freitag, 29. September, 17 Uhr. Mit "Anton".MärktePfreimdHobbykünstlermarkt: Landgraf-Ulrich-Halle, Landgraf-Johann-Straße; Sonntag, 8. Oktober, 10 bis 17 Uhr. Mehr als 80 Aussteller.Freizeit & FamilieAmbergOffenes Atelier: Atelier Berghöfer (ehemals Bentrop), Pfistermeisterstraße 6; Mittwoch, 27. September. Freies Arbeiten mit Ton zu eigenen Ideen, professioneller Unterstützung. Für Erwachsene und Kinder; mittwochs von 15-19 Uhr, Anmeldung (09621) 78 42 42.KalmreuthKinderKunstRaum: Kulturwerkstatt, Kalmreuth 3; Dienstag, 26. September. Kreativ im Kinderatelier: In der Kulturwerkstatt wird mit Farben und Formen experimentiert, die Kinder lernen die Vielfalt der Kunst kennen und haben Spaß an eigenen Ideen. Info u. Anmeldung: 0961/48027963. www.kulturwerkstatt-info.de KonnersreuthResl-Garten: Resl-Garten, Waldsassnerstraße; Montag, 25. September. Der Blumengarten von der stigmatisierten Theres Neumann ist täglich von 10-18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Zugang barrierefrei. Führungen ab acht Personen. Info: (09632) 85 88.WeidenVorlesestunde in der Kinderbibliothek: Regionalbibliothek, Scheibenstraße 7; Donnerstag, 28. September, 16 bis 17 Uhr. Herbst-Geschichten. Im Anschluss Malen eingeladen.AusflugszieleBärnauBau- und Handwerkerwochenende (Samstag und Sonntag): Geschichtspark Bärnau, Naaber Straße 6.FührungenFalkenbergBurg Falkenberg: Burg Falkenberg, Burg 1; Sonntag, 1. Oktober. Burgführungen mit Besuch des Museums jeweils am Sonntag um 14 und 15.30 Uhr. Eintritt frei, Spenden erwünscht. Außerhalb dieser Öffnungszeiten können auch individuelle Führungen von Gruppen ab zehn Personen vereinbart werden: (09637) 9 29 94 50.FlossenbürgÖffentliche Führung: KZ-Gedenkstätte, Gedächtnisallee 5; Samstag, 30. September. Jeweils samstags und sonntags um 14 Uhr. Rundgang über das historische Gelände und durch die Ausstellung "Konzentrationslager Flossenbürg 1938-1945".WaldsassenFührung "Geheimnisvoller Friedhof": , Sonntag, 1. Oktober, 17 bis 18 Uhr. Robert Treml zeigt Grabmäler Waldsassener Persönlichkeiten und erzählt manch interessante Geschichte. Treffpunkt: Eingang am Friedhof, gegenüber Krankenhaus.Kino & FilmNeualbenreuthPilze - die Kobolde des Waldes: Sibyllenbad, Kurallee 1; Mittwoch, 27. September, 19 Uhr. José Agüeras zeigt in seinem Film, dass Pilze mehr sind als nur ein Lebensmittel. Samstag, 30. September, findet dazu eine Pilzwanderung in den Wäldern rund um Neualbenreuth statt. Treffpunkt: 9.30 Uhr am Marktplatz. Film und Pilzwanderung kostenlos.Literatur & BildungWaldsassenDie Geschichte der Trachtenvereine in der Oberpfalz mit besonderer Berücksichtigung des Stiftlandes: Donnerstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr. Ort: St. Maurus Saal, Gästehaus St. Joseph Anmeldung unter Telefon (09632) 92 00 37, Fax (09632) 92 00 47. Info: kubz.de.LesungenAmbergAkos Doma "Der Weg der Wünsche": Provinzialbibliothek, Malteserplatz; Donnerstag, 28. September, 19.30 Uhr. Der ungarische Schriftsteller liest aus seinem neuen Roman. Eintritt: 7 Euro.Sulzbach-RosenbergLesung mit Ingo Schulze: Literaturhaus Oberpfalz, Rosenberger Straße 9; Dienstag, 26. September, 19.30 Uhr. Ingo Schulze liest aus seinem neuen Roman: "Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst"; Moderation: Thomas Geiger. Telefon (09661) 8 15 95 90.Wunsiedel"Totentanz im Fichtelgebirge - der schwarze Tod in der Regionalgeschichte": Fichtelgebirgsmuseum, Spitalhof 1; Donnerstag, 28. September, 19 Uhr. Vortrag von Adrian Roßner, Fichtelgebirgsverein; Eintritt frei.VorträgeWeidenAbendvortrag mit Pferdeflüsterer Manfred Weindl: Buchhandlung Stangl & Taubald, Wörthstraße 14; Donnerstag, 28. September, 20 Uhr.Live MusikAmbergBrigitte Träger: "Fatima - Ave Mutter, sei gegrüßt": Mariahilfbergkirche, Mariahilfberg; Sonntag, 1. Oktober, 17.30 Uhr. Kirchenkonzert mit der Sängerin Brigitte Träger; Infos auf www.brigitte-traeger.de; Vorverkauf: u.a. Klosterladen Maria Hilf.Mantel"Überdosis Rock 'n' Roll": TSG-Turnhalle, Turnhallensiedlung 6; Samstag, 30. September, 20 Uhr. Mit "Roadrunnerz", "Cruizzen" und "AC/DX." Vorverkauf: z.B. Imbiss am ZOB in Weiden, Gastwirtschaft der TST-Mantel-Weiherhammer u.a.Chor/A cappellaSchwandorfSinging-Witt goes Pop: Oberpfalzhalle, Schwimmbadstraße 4; Donnerstag, 5. Oktober, 19 Uhr.Mitarbeiter-Chor der Witt-Gruppe. Der musikalische Bogen reicht von Pop über Musical hin zur Klassik und Weltmusik; rund 60 Sänger; Karten: bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de; Vorverkauf: 12 Euro, Abendkasse 14 Euro.Klassische KonzerteWaldsassenViolinkonzert - "Von Bach bis Bartok": Harmoniesaal, Basilikaplatz 8/10; Samstag, 30. September, 19 bis 20.30 Uhr. Michael Schmid (Violine), Patrick Pok-Man Leung (Klavier). Werke von Bach, Beethoven, Janacek und Bartok. Infos auf: www.wkk-waldsassen.de. WeidenMusik am Nachmittag: Maria-Seltmann-Haus, Herrmannstraße 6; Mittwoch, 27. September, 15 Uhr. Lieder und Arien von der Klassik bis zur Moderne mit Carlotta Lipski, Sopran, Lorenzo di Cunzo, Bariton und Zhongqi Shi, Klavier. Eintritt: 8 Euro.SchlagerKümmersbruck"Das Ballhausorchester" mit Peter Wittmann: Kulturschloss Theuern, Portnerstraße 1; Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr. "Mein Hund beißt jede hübsche Frau ins Bein": Conferencier und Sänger Peter Wittmann entführt mit seinem "Ballhausorchester" in "die schillernde Welt der Zwanziger Jahre". Karten: bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf nt-ticket.de.NachtschwärmerVohenstrauß70er-,80er-,90er-,2000er-Party: Stadthalle; Samstag, 30. September, 21 Uhr.