"Uwe Nitzls Sixpack - feat. Paul Lang van Lier" ist am Freitag, 14. Juli , ab 20 Uhr beim Jazz-Zirkel im Weidener Bistrot Paris zu Gast. Die Zuhörer dürfen sich auf Funk, Latin und Fusion freuen. Uwe Nitzl, von dem die meisten Stücke stammen, sieht seine Wurzeln in der Formation "Weatherreport", die in den 70er und 80er Jahren weltweit für Furore sorgte, und steht somit in der Tradition von Joe Zawinul. Karten für das Konzert gibt es bei NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de auch online. Bild: Kurt Hanauer