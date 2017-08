Als die Jungs von "the KELLNER band" nach ihrer vierten Studioplatte "Kinda Wild", drei vorherigen Alben, einer Liveplatte und etwa 400 Auftritten in nur fünf Jahren eine Pause auf unbestimmte Zeit einlegten, zerstreuten sich die Mitglieder in alle Himmelsrichtungen. Jeder beschritt neue musikalische Wege und arbeitete mit anderen kreativen Köpfen zusammen. Dass es aber mit der Band weitergehen sollte, stand außer Frage. Und jetzt ist es soweit. Am Samstag, 16. September , spielt "the KELLNER band" um 20 Uhr im Salute-Club in Weiden-Rothenstadt. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb