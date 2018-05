Die Stellplatzablöse sorgt immer wieder für Ärger. Sie kostet Geld, und niemand sieht, was damit gemacht wird. Neue Stellplätze jedenfalls entstehen dadurch nicht. Das räumt die Verwaltung im Bau- ausschuss ein. Für die Stadt ist die Stellplatzablöse nicht das große Geschäft: Gerade mal 245 800 Euro flossen seit 2010 "als Ersatz für 59,5 Parkplätze" ins Stadtsäckel. Zugleich investierte die Stadt 2,5 Millionen Euro in den Unterhalt der Parkplätze.

Besonders bei bereits genehmigten Gebäude wird durch Nutzungsänderungen der bestehenden Räume ein erhöhter Stellplatzbedarf ausgelöst, der aber in der Innenstadt bzw. historischen Altstadt nicht tatsächlich geschaffen werden kann. Manchmal dient die Ablöse als Instrument, um unliebsame Umnutzungen, etwa von Geschäftsräumen in Spielhöllen, zu erschweren. Die Bauwerber können oft die Summen nicht aufbringen. Darauf hoffen Stadträte und Bauverwaltung auch bei einem Vorbescheid für ein Wettbüro (Sportwetten) im Stadtmühlweg. Bürgermeister Jens Meyer meinte: "Hier haben wir wieder so einen Antrag." Die Bauherrin kann 7 Stellplätze nachweisen. Benötigt werden jedoch 14. Baudezernent Oliver Seidel räumte ein, die beantragte Nutzung sei im Kerngebiet zulässig. "Über den Stellplatznachweis müssen wir uns unterhalten." Karl-Heinz Schell (SPD) wollte das Vorhaben zurückstellen. CSU-Stadtrat Markus Bäumler lehnte den Vorbescheid kategorisch ab. "Ich war bisher gegen diese Projekte und werde weiterhin dagegen sein." Alois Lukas, CSU, summierte die Ablöse für die fehlenden Stellplätze auf exakt 91 000 Euro. "Vielleicht gibt's einen Sponsor in der Hinterhand."Einen Sponsor könnte die Stadt auch beider Einführung des "aktiven Parkleitsystems" brauchen. Dafür will sie zwar die bisher eingenommen Stellplatzablösen einsetzen. Aber dies reiche nicht zur Finanzierung, erkannte Josef Gebhardt (SPD).Ebenfalls gehörig ins Geld geht das Buswartehäuschen an der Staatsstraße nach Etzenricht bei Mallersricht, da hier noch die Beleuchtung verbessert werden muss. "35 000 Euro für ein Lamperl im Häuschen, das ist zu viel", meinte Reinhard Meier (Bürgerliste). "Sicherheit ja, aber nicht um jeden Preis." Bäumler forderte eine günstigere Art der Beleuchtung. Alois Lukas betonte, dass die Tröglersrichter an ihrem Buswartehäuschen gar kein Licht haben.