Als die besten "Roten" in der Region bezeichnete SPD-Unterbezirksvorsitzender Helmut Fastner die SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus. Auf insgesamt 25 Termine brachten es die Senioren, sagte Vorsitzende Ursula Kinner. Die Veranstaltungen hätten durchweg guten Zuspruch gefunden. Mehreren Mitgliedern wurde zu runden Geburtstagen gratuliert. Ein Dankeschön und ein Präsent gab es für Elisabeth Heider vom Versammlungslokal Café Mitte sowie Wilhelm Moser und Lore Leitmeier für die Organisation der Preisschafkopf-Veranstaltungen. Beifall gab es für Ursula Kinner. Die Vorsitzende bewältigte 87 Termine im vergangenen Jahr. Kinner lud die Gemeinschaft zu den nächsten Terminen ein: Mittwoch, 7. Februar, Faschingstreiben mit Alleinunterhalter Karl Tabert in der "Almhütte", Mittwoch, 7. März, 9.30 Uhr, Café Mitte "Frauen verändern die Welt" zum Weltfrauentag mit Landtagsabgeordneter Annette Karl und "Josefi-Preisschafkopf" am Sonntag, 18. März, um 9.30 Uhr im Schützenhaus am Hetzenrichter Weg.