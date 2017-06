Mit einem erfreulichen Jahresabschluss für das Jahr 2016 wartete Vorstand Josef Götz in der Aufsichtsratssitzung der Kliniken Nordoberpfalz AG auf.

570 000 Euro Überschuss sind bei einem Umsatz von 209 Millionen Euro zwar nicht die Welt, angesichts der politischen Rahmenbedingungen aber äußerst zufriedenstellend. Die Personalkosten bezifferte Götz auf knapp 136 Millionen, die Sachkosten auf 73 Millionen Euro. Es sei gegen den Trend, ohne Defizit auszukommen, sagte Götz und bescheinigte den Mitarbeitern hervorragende Leistungen. Und diese Beschäftigten werden immer mehr. Ihre Zahl erreichte 2016 im Durchschnitt mit 3139 Köpfen einen neuen Höchststand. Das entspricht 2010 Vollkräften, ein Plus von 25 gegenüber 2015. In diesem Jahr ist ein weiterer Anstieg vorgesehen. In der Stellenzahl sind unter anderem 368 Ärzte, 1087 Pflegekräfte und 203 Schüler in Pflege enthalten.