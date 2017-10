"Weiden war schon immer Vorreiter." Das gilt auch für die Erziehungsberatungsstelle. "Es war 1967 die erste derartige Einrichtung in der Nordoberpfalz", weiß Direktor Michael Eibl. Dabei haben sich Arbeitsweise und Anforderungen inzwischen stark gewandelt.

Mit dem ersten Smartphone ist die Kindheit zu Ende. Psychologin Heide Zorzi zitiert eine 15-Jährige

In den Anfangsjahren der Erziehungsberatungsstelle - damals noch in der Trägerschaft des Caritas-Kreisverbands - boten zwei Teilzeitfachkräfte an bestimmten Wochentagen Diagnostik- und Beratungsstunden an. Entwicklungsverzögerungen und Sprachheilberatung standen im Mittelpunkt, erinnerte Michael Eibl. Der Direktor der Katholischen Jugendfürsorge - sie ist seit 1997 Träger der Einrichtung - skizzierte vor den Gästen der 50-Jahr-Feier im Pfarrheim St. Josef die Entwicklung seit 1967."Bis in die 90er Jahre war die Erziehungsberatungsstelle der einzige Anbieter von Sprachtherapie in der Region." Seit 1990 habe sich mit der Trennungs- und Scheidungsberatung ein neuer Schwerpunkt entwickelt. Als Pioniere der Anfangsjahre nannte er Barbara Vierling, Gerhard Krones und Karl Bauer. Ab 1992 habe Beate Schildbach die Einrichtung maßgeblich geprägt. Die langjährige Leiterin sei 2015 leider viel zu früh verstorben. Sie habe 2009 mit der Schrei-Ambulanz ein wichtiges Angebot neu eingeführt sowie 2012 die Gruppenangebote für Scheidungseltern.Dem aktuellen Leiter Gunter Hannig und dessen Team bescheinigte Eibl hohe Kompetenz und hervorragende Beratungsqualität. Beides sei nötig, um die breite Palette von Problemlagen - von Schulängsten über sexuelle Gewalt bis zu ungebremstem Computer- oder Alkoholkonsum - zu bewältigen. Sein Dank galt auch den Netzwerkpartnern - Jugendämtern, Justiz, Schulen usw. - für ihre Unterstützung. Untersuchungen hätten ergeben, dass Erziehungsberatungsstellen zu den wirkungsvollsten Hilfen in Deutschland gehören.Jesus gehe es um das ganzheitliche Heil der Menschen. Das gelte auch für die Mitarbeiter der Erziehungsberatung, sagte Domkapitular Roland Batz, Vorsitzender der Katholischen Jugendfürsorge und Vorstandsvorsitzender des Diözesan-Caritasverbands. "Sie als Mitarbeiter halten als eine Art sozialer Kitt oft als Letzte die auseinanderbrechenden Familien noch zusammen", bescheinigte er der Fachkräften. Unzähligen hätten sie dadurch in den 50 Jahren wieder "zum aufrechten Gang verholfen"."Ohne die Kirchen wäre alles viel schwieriger, denn sie engagieren sich in vielen Bereichen in Stadt und Land", betonte Bezirkstagsvizepräsident und Bürgermeister Lothar Höher. Gerade für junge Menschen werde die Orientierung in der Gesellschaft ohne Hilfe immer schwieriger. Den Mitarbeitern der Erziehungsberatung Weiden-Neustadt versicherte er deshalb: "Ich bin stolz und froh, dass wir Sie haben."Den Wandel in der Gesellschaft und die damit verbundenen Probleme für die Erziehungsberatung griff Diplom-Psychologe Gunter Hannig auf. Zwei Drittel der ratsuchenden Kinder leben in Ein-Eltern- oder Patchworkfamilien. Dazu komme das stark veränderte Bildungssystem: Die Vielfalt der pädagogischen Konzepte sowohl in der Grundschule als auch in weiterführenden Schulen würde Eltern und Kinder verwirren. "Die Mehrheit der Fünft- bis Zehntklässler kommt vom Gymnasium."Die Gefahren einer digitalen Kindheit zeigte Diplom-Psychologin Heide Zorzi (Regensburg) in ihrem Vortrag über die Identitätsfindung von Kindern und Jugendlichen auf. Den Drang zum Posen und Posten in den sozialen Netzwerken bezeichnete sie als "Bürde des Scheins". Die Zeit für Familie und Freunde werde immer geringer, die fürs Internet wachse stetig an. "Selbst auf Partys reden die Jugendlichen nicht live miteinander, sondern schreiben sich gegenseitig per Handy." Eine 15-Jährige habe zu ihr gesagt: "Mit dem ersten Smartphone ist die Kindheit zu Ende." Eltern und Erziehungsberater tröstete sie mit den Worten: "Es geht nicht um Heilung, es geht um Entwicklung."