Beantragt hatte Stadtkämmerin Cornelia Taubmann zwar 12,6 Millionen Euro. Dass dann "nur" 7 Euro an Stabilisierungshilfen heraussprangen, können sie und OB Kurt Seggewiß aber ziemlich locker verschmerzen: Es ist immer noch die bisherige Rekordsumme (2016: 6,2 Milllionen Euro; 2015: 3,3; 2014: 2,9, 2013: 3). Diese Mittel des Freistaats dürfen ausschließlich dafür verwendet werden, um Schulden zu tilgen. Damit, so Taubmann, "hat Weiden den niedrigsten Schuldenstand seit bestimmt 20 Jahren". Er dürfte bei etwa 58 Millionen Euro liegen.

Die Kämmerin freut sich, dass der Verteilerausschuss der Antragsbegründung der Stadt Rechnung getragen habe. Sie erkennt darin eine Bestätigung, dass der Konsolidierungskurs richtig sei. "Wir haben davon profitiert, dass die Mittel aufgestockt wurden", sagt der Oberbürgermeister. Die Stadt habe jetzt wieder mehr Spielraum. OB Seggewiß erinnert an die anstehenden Schulsanierungen und geplante Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von jeweils 17 Millionen Euro.