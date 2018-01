Für sechs Monate verabschieden sich rund 70 Weidener Soldaten nach Prizren. 1394 Kilometer liegen zwischen Weiden und der kosovarischen Stadt.

Weidener bei der Kosovo Force (KFOR) Oberstleutnant Christian Kiesel übernimmt die Führung des 49. und 50. Deutschen Einsatzkontingents KFOR (Kosovo Force). Soldaten aus 21 Nato- und 8 Nicht-Nato-Staaten arbeiten hier zusammen an der militärischen Absicherung eines friedlichen und demokratischen Umfeldes im Kosovo. Das Weidener Artilleriebattailon wurde dafür als Leitverband bestimmt. "Das bedeutet, wir sind federführend in der Planung des Einsatzes sowie für die Hin- und Rückverlegung aller Teilnehmer zuständig", erklärt Kiesel. (olr)

Bei dem Verabschiedungsappell für die Einsatzsoldaten des Artilleriebataillons 131 am Oberen Markt betont Oberbürgermeister Kurt Seggewiß den "uneingeschränkten und positiven" Bezug zur Bundeswehr: "Weiden ist eine Garnisonsstadt mit Leib und Seele." Doch bei diesem Appell "schwingt auch ein Quäntchen Wehmut mit". Unterstützt vom Versorgungsbattalion 4 aus Roding brechen die 70 Weidener Soldaten, unter ihnen auch eine Handvoll Frauen, nächsten Donnerstag Richtung Kosovo auf."Heute, knapp 20 Jahre nach den Konflikten im Kosovo ist ein Zusammenleben der Ethnien im Alltag dort wieder gefahrlos möglich", erklärt Oberstleutnant Christian Kiesel, Kommandeur des Artilleriebattaillons 131 und Leiter des 49. Deutschen Einsatzkontingentes im Kosovo. Rund 400 Soldaten aus zahlreichen Truppenteilen in ganz Deutschland hat er dort unter seinen Fittichen. "Wir werden uns darauf konzentrieren, das Feldlager in Prizren weitestgehend zurückzubauen und das Material, das dort nicht mehr benötigt wird, nach Deutschland zurückzuschicken."Die Bundeswehr wolle sich langsam zurückziehen und sich auf die Arbeit in der Hauptstadt Pristina konzentrieren. Bis Ende 2018 soll das Lager in Prizren komplett geräumt sein."Dass wir heute in unserem Land in Frieden und Demokratie leben, ist auch Ihr Verdienst", dankt Oberbürgermeister Seggewiß den Soldaten und kündigt sich als Besucher für das Frühjahr an. Er überreicht dem Bataillonsführer ein Weidener Ortsschild als Symbol der Verbundenheit und Unterstützung sowie zur Erinnerung an die Heimat.