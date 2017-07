Abgeordnetenauflauf im AWO-Seniorenheim Franz Zebisch: Uli Grötsch besuchte mit Bundestagskollegin Sabine Dittmar die Einrichtung und diskutierte etwa über neue Lehrpläne für Pflegeberufe, Tagespflege oder Kurzzeitpflege in den Urlaubszeiten.

Dittmar ist Mitglied des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag. Bei einer Führung durch die Einrichtung mit Leiterin Silvia Zeitler machten sich die Politiker ein Bild von der aktuellen Lage im Pflegebereich. Besonders kritisch wurde die fehlende Pflegeberatung in der Region beleuchtet. 60 Beratungsstellen habe der Bund für Bayern geplant und finanziert. Nur acht seien umgesetzt, keine davon in der Oberpfalz. Dieses Problem sowie die vor allem in der Urlaubszeit fehlenden Plätze in der Tages- und Kurzzeitpflege stehen auf ihrer Agenda 2018, versprach die SPD-Abgeordnete.