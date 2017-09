An Uli Grötsch kann es nicht liegen, dass die Umfragewerte seiner Partei im Keller liegen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete aus Waidhaus befeuerte am Mittwochabend im vollbesetzten Postkellersaal das Wahlkampffinale mit einer 50-minütigen flammenden Rede. Die richtete sich vor allem an die 40 Prozent Unentschlossenen, die noch nicht wissen, welcher Partei sie am Sonntag ihr Kreuzchen geben sollen. "Es geht noch gewaltig was."

Seine Genossen stärkten ihn, rote SPD-Fähnchen schwingend, mit Standing Ovations im Glenn-Miller-Takt den Rücken. Beifall brandete auf, als Grötsch die Korrektur der Hartz-IV-Gesetze ankündigte, sollte die SPD ans Ruder kommen. Jemanden nach einem Jahr unverschuldeter Arbeitslosigkeit mit Menschen gleichzustellen, die ihr Leben lang nichts gearbeitet hätten: "Da fehlen Respekt und Würde."Der Generalsekretär der Bayern-SPD versprach ferner die abschlagsfreie Rente nach 45 Berufsjahren. Wer für die CSU stimme, wähle eine längere Arbeitszeit mit gleichzeitiger Rentenkürzung. Auch die Situation von Angehörigen, "die ihre Lieben daheim pflegen" und bisher zu kurz gekommen seien, müsse deutlich verbessert werden. Ebenso die Löhne in den Pflegeberufen. Grötsch sprach von 30 Prozent Anhebung. Und: "Polnische Altenpflegerinnen sollen Alte in Polen pflegen."Merkel-Herausforderer Martin Schulz sei "einer mit Aura, der die Bundesrepublik in die Zukunft führen kann". Grötsch erteilte einer Fortsetzung der großen Koalition eine klare Absage. "Ich werde mich an die Spitze einer Bewegung stellen, und wir werden uns am Abend des Wahlsonntags deutlich positionieren." Es ging um Mindestlohn, Teilzeit und Vollzeit, die Frauen nach Beendigung der Erziehungszeit in vielen Fällen verweigert werde. Über 50 Prozent der Neuabschlüsse von Arbeitsverträgen seien befristet. Der CDU/CSU gehe es nur um den Durchschnitt, monierte Grötsch. "Durchschnittlich geht es uns gut." Grötsch: "Gerade darin liegt der Hund begraben. Im Durchschnitt ist schon alles in Ordnung. Aber wer genauer hinschaut? Uns interessiert jede Frau, jeder Mann und jedes Kind. Und dafür kämpfen wir." "Uli ist Mensch geblieben, er ist nicht abgehoben", urteilte OB Kurt Seggewiß über den "Kopf des Innenausschusses": "Du hast höhere Weihen verdient." Über den CSU-Wahlkampf: "Die treten mit Leuten an, die gar nicht zur Kandidatur stehen." Es spielte die "Damen Big Band" aus Waidhaus.