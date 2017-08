Autofahrer müssen mit weiteren Behinderungen in der Stadt rechnen. Ende des Monats wird der Kolping-Platz komplett gesperrt. Kurz darauf geht dann in der Sedanstraße nichts mehr. Daneben steht der Großparkplatz vor einer Umgestaltung.

Im Zuge der laufenden Umbaumaßnahmen am Adolf-Kolping-Platz gibt es wegen Teerarbeiten eine Komplettsperrung: Diese läuft vom Freitag, 25., bis Sonntag, 27. August. Dafür ist dann bald ein Ende der Arbeiten an der zentralen Kreuzung in Sicht: Die Fertigstellung ist für 8. September geplant.Dann werden Fahrradfahrer dank neuer aufgezeichneter Linien und anderer Verkehrsführung sicherer über den Knotenpunkt fahren können. Das berichtete Hildegard Ziegler als Mitglied des Bauausschusses bei der SPD Stadtmitte (Seite 28) . Allerdings: Entwarnung konnte sie dabei nicht geben. Denn anschließend, im September, beginnen die Stadtwerke die Kanalbauerneuerung in der Sedanstraße, wodurch es eine weitere Sperrung geben wird.Die sind natürlich nicht die einzigen Bauarbeiten in der Innenstadt. "Wir freuen uns auf das NOC-Einkaufscenter, das im Oktober 2018 eröffnen wird", erklärte Ziegler. Zumal es auch einen Gegenpol geben werde: auf dem großen Verlagsareal von Oberpfalz-Medien seien Wohn- und Gewerbeflächen geplant. Daneben erhalte das Naabwiesenparkdeck eine Ertüchtigung - ohne dass es dabei gesperrt werde. An der Nordseite plant die Stadtbau ihr neues Verwaltungsgebäude, wobei ein Grüngürtel erhalten bleiben soll.Und noch eine zentrale Frage stand im Raum: Was geschieht mit dem Stadtplatz vor dem Neuen Rathaus, der als Großparkplatz genutzt wird? Der Sonderausschuss Innenstadtentwicklung nehme sich der Thematik an, erklärte Ziegler. Es werde ein Wettbewerb zur Umgestaltung angeregt. Wegen personeller Unterbesetzung könne dies das Bauamt jedoch nicht verwirklichen.Eine energetische Sanierung wäre für das 1980 erbaute Neue Rathaus nötig, so die Stadträtin weiter. Für den "Wittgartendurchstich" als barrierefreie Anbindung gebe es hohe Fördergelder des Bundes. Wobei die Arbeiten an dieser Großmaßnahme für 28. März bis 2. April 2018 eine Sperrung der Bahnstrecke zur Folge haben werden. Für diese Zeit sei der Einschub des 3,5 Meter hohen und 22 Meter langen Tunnels als Unterführung geplant.