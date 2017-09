CSU-Mann Albert Rupprecht holt zwar wieder das Direktmandat im Wahlkreis, muss aber empfindlich Federn lassen: Seine 46,3 Prozent bedeuten im Vergleich zum Ergebnis 2013 einen Verlust von 9 Prozentpunkten. Bei seiner "Wahlparty" räumt er ein: "Wir haben uns ein ganz anderes Ergebnis erhofft." Damit ist er nicht der Einzige.

SPD: "Katastrophe"

Phantom AfD

Es war schon mal mehr Stimmung im Weidener Rathaussaal. Meist kommentiert stummes Kopfschütteln die Ergebnisse auf den Großbildschirmen. Anderen, wie OB Kurt Seggewiß, entfährt ein ungläubiges "Wahnsinn": Der AfD gelingt auch in der Region ein starkes Ergebnis - und das sogar ohne Direktkandidat. "Wir müssen die Leute, die AfD gewählt haben, wieder zurückgewinnen", wird Rupprecht später sagen.Sein Gegner von der SPD, Uli Grötsch, legt im Wahlkreis zwar minimal zu, der Wiedereinzug über die Liste ist nicht gefährdet. Doch seine Stimmung kann das auch nicht heben. Grund: die historische Pleite seiner Partei. "Ein ,Weiter so' darf es jetzt nicht geben", fordert Bayerns SPD-Generalsekretär den Rückzug aus der Regierung. "Wir nehmen die Oppositionsrolle an." In Berlin, so schwant dem Waidhauser, "wird es nun wilde Tage geben". Und Uli Grötsch wird schon ab diesem Montag mittendrin sein.Es gibt viel zu tun, meint sein Vorgänger im Bundestag, Werner Schieder: "Höchste Zeit, dass die SPD ihre Politik der letzten 15 Jahre hinterfragt." Kreidebleich steht Unterbezirksgeschäftsführerin Gisela Birner daneben. Ihre letzte Bundestagswahl empfindet sie als "Katastrophe": "Ich wäre gerne etwas glanzvoller abgetreten." Keinen Trost zieht Landtagsabgeordnete Annette Karl aus den CSU-Einbußen: "Es hilft uns ja nichts, dass es anderen auch so beschissen geht." Oberbürgermeister Seggewiß muss diese Wahlniederlage für die SPD "erst noch verdauen"."Beide großen Parteien haben jetzt viel, viel Klärungsbedarf", urteilt Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher (CSU). Bei den Themen "Zuwanderung" und "Altersarmut" hätten sie keine Antworten bieten können - eine Lücke, in die die AfD stieß. Auch ohne "Gesicht" im Wahlkreis holt sie 13,5 Prozent, in der Stadt Weiden sogar noch einen Prozentpunkt mehr. Kommentar Grötsch: "Erstmals seit Ende des Weltkriegs ziehen wieder Rechtsextreme ins Parlament ein."Und trotzdem gibt es auch gut gelaunte Besucher im Rathaussaal. Zum Beispiel FDP-Stadtrat Theodor Klotz, der die Hochrechnung um 18 Uhr mit einem "Ja!" quittiert. "Zweistellig für die FDP, ein schönes Ergebnis." Und nun? "Jamaika", empfiehlt er - eine Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen also. Parteichef Heinz-Dieter Pauly gibt sich vorsichtiger. "Ich bin erstmal froh, dass wir überhaupt so ein Ergebnis haben." Denkbar sei nun vieles - "nur nicht, dass wir mit der AfD reden". Dafür reden am Sonntagabend alle über sie.Das Abschneiden der Rechtspopulisten in Weiden "schockiert mich", sagt OB Seggewiß. "Das AfD-Ergebnis ist grässlich. Da kann man sehen, was inhaltsleere, populistische Phrasen bewirken", meint Theodor Klotz. "Das ist echt bitter, das lässt einen schlucken", bekennt Grünen-Kandidatin Gisela Helgath. "Jetzt müssen die Demokraten zusammenhalten." Also sollen die Grünen Ja zu "Jamaika" sagen? Helgath wägt laut ab: Inhaltlich lägen zwar Welten in Sachen Steuergesetzgebung oder Massentierhaltung zwischen Grünen und FDP. "Aber hier im Wahlkreis ist der FDP-Kandidat ja ganz in Ordnung." Martin Hofmann erhält übrigens 4,1 Prozent der Stimmen.Die Grünen rangieren am Ende bei 6,4 Prozent in der Stadt, bei knapp 5 im Wahlkreis. "Kein berauschendes Ergebnis", findet Helgath. "Aber es schaut im Bund besser aus, als die Prognosen es vorhergesagt haben." Derweil bleibt die AfD ein Phantom: 13,5 Prozent, 17 407 Wähler, aber es steigt keine Wahlparty in Stadt oder Land. Auch im Rathaus sind keine Funktionäre auszumachen.Dafür ist Einzelkandidat Karl Schmid präsent. Die ersten Hochrechnungen will der passionierte Läufer nicht kommentieren. Er interessiert sich vor allem für sein Ergebnis. Das steht erst um 21.55 Uhr fest: Der 79-Jährige vereint nur 0,7 Prozent der Stimmen auf sich. Der zweite Einzelkämpfer, Konrad Dippel, kommt auf starke 9,3 Prozent - knapp 5 Prozentpunkte mehr als vor vier Jahren. Hinter Rupprecht und Grötsch landet er damit auf Platz drei der Direktkandidaten. Trotzdem ist auch ihm nicht zum Jubeln zumute: Der Trabitzer schluckt - auch weil er unterhalb von 10 Prozent auf seinen Wahlkampfkosten sitzen bleibt.