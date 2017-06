Eine Runde auf den freien Gewerbeflächen: Das "Plus der Oberpfalz" lud beim Netzwerktreffen zum "CrossGolf Event" ein. Der Wirtschaftsraum um das Autobahnkreuz wollte sich damit von seiner schönsten Seite präsentieren. Bei Kaiserwetter starteten rund 20 Teilnehmer aus der regionalen Wirtschaft am Golfplatz in Schwanhof mit Coach Marco Megies. Die freien Gewerbestandorte wurden der Runde in ungewöhnlicher Weise präsentiert: Sie dienten als Spielwiese beim Crossgolfen.

In Kleingruppen hörten die Teilnehmer von den kommunalen Vertretern in lockerer Atmosphäre mehr über die Standortvorteile der Region. Auch Vereinsvorsitzender OB Kurt Seggewiß schwang den Schläger. Weitere Abschläge waren in Schwandorf und Schmidgaden. Am Abend hörten zahlreiche regionale Unternehmensvertreter im Restaurants am Golfplatz Schwanhof drei Vorträge aus dem Themenfeld Logistik.