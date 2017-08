Soziales Engagement fragt nicht nach Statistiken. Politiker stellen dagegen häufiger Zahlen und Fakten in den Vordergrund. Der Besuch des CSU-Bundestagsabgeordneten Albert Rupprecht beim Sozialverband VdK macht beide Sichtweisen deutlich.

Behinderte werden bestraft

"Eine Gratwanderung"

Weil Rupprecht bei der VdK-Großveranstaltung in Weiden nicht dabei sein konnte (wir berichteten), kam er nun zum Gedankenaustausch in die Geschäftsstelle. Diskutiert wurde über das Leitmotiv der Großveranstaltung: "Soziale Spaltung stoppen". "Viele Alte, Kranke, Behinderte und Arbeitslose können in unserer Gesellschaft nicht mehr mithalten. Wir erleben das täglich in unserer Beratungsarbeit", stellte Siegmund Bergmann, Geschäftsführer des VdK-Kreisverbands, fest.Bergmann schilderte dem Abgeordneten zahlreiche Beispiele. Menschen im Alter über fünfzig seien häufig "ausgebrannt" und könnten letztlich wegen fehlender einfacher Berufstätigkeiten in eine Werkstatt für Behinderte kommen. Längst gebe es auch keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mehr wie noch vor zehn Jahren. Große Sorgen macht sich der Kreisgeschäftsführer auch angesichts der "trotz der gesetzlichen Verbesserungen noch immer bestehenden 10,8-prozentigen Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente". Behinderte und Kranke würden mit einem Abschlag bestraft."Arm macht krank und krank macht arm", bemerkte dazu Christian Eisenried, Geschäftsführer des VdK-Bezirksverbands. Gemeinsam mit Kreisvorsitzendem Josef Rewitzer zählte er weitere VdK-Forderungen an die Politik auf. So unter anderem, dass Zuzahlungen für Einkommensschwache auf Medikamente abgeschafft werden sollten und dass Rentner bei einer zusätzlichen Betriebsrente nicht alleine für den vollen Krankenkassenbeitrag aufkommen müssten. Freibeträge in den verschiedenen Sozialleistungsbereichen sollten angehoben werden. So wäre ein rasches Abgleiten in den Grundsicherungsbereich zu vermeiden.Rupprecht räumte ein, dass einige der Anliegen berechtigt oder zumindest diskussionswürdig seien. Grundsätzlich frage er als Politiker zunächst aber: "Woran machen Sie fest, dass sich die soziale Spaltung in unserer Gesellschaft erhöht hat?" Rupprecht verwies auf eine seit Jahren gleichbleibende Armutsquote von 14 bis 16 Prozent der Bevölkerung und sagte unter Hinweis auf das umgesetzte "Rentenpaket": "In dieser Legislaturperiode ist diese Spaltung bestimmt nicht größer geworden."Den "Allermeisten geht es im Vergleich zu früher gut". Laut Rupprecht bedeutet es auch eine "Gratwanderung", Lösungen zu finden, die einerseits Altersarmut, zum Beispiel bei Alleinerziehenden, verhindern, andererseits aber lebenslanges Arbeiten auch belohnen. Die "echt Bedürftigen, die sich selbst nicht helfen können", müssten unterstützt werden. Handlungsbedarf sieht der Abgeordnete auch in der Vereinbarkeit von moderner Arbeitswelt und Familie. Technische Entwicklung und Digitalisierung müssten die Lebensqualität verbessern. Auch sollten neue Modelle erprobt werden, Langzeitarbeitslose zu integrieren.Die Vorstellung, dass ein erhöhter Druck auf Arbeitslose zur Arbeitsmarktintegration führe, sei unrealistisch. Der VdK-Forderung, Freibeträge zu erhöhen, stimmte Rupprecht ebenfalls zu, auch der Angleichung aller Mütterrenten. Abschließend versprach er, sich dafür einzusetzen, dass die Barrierefreiheit des Bahnhofs Weiden nicht erst im Zuge der Elektrifizierung umgesetzt wird.