Der Weidener Ali Daniel Zant steigt bei der Landtagswahl für die Linke in den Ring. Bei einer Versammlung wählten die Mitglieder den 46-Jährigen einstimmig zum Direktkandidaten für den Wahlkreis. Zant beschreibt sich als engagierten Kämpfer für Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und Friedenspolitik. Er setze sich "für ein ökologisch-nachhaltiges, lebenswertes und friedliches Bayern" ein.

Insbesondere die großen infrastrukturellen Unterschiede zwischen Stadt und Land seien ihm ein Dorn im Auge, sagt Zant. Neben schnellem Internet zählt er bezahlbaren Wohnraum und die Entkriminalisierung von Cannabis ("als wichtigen Baustein im Kampf gegen Ostbayerns Crystal-Meth-Problem") zu seinen Kernthemen. Bekannt ist er auch als Initiator und Sprecher der Weidener Greenpeace-Gruppe.Direktkandidat für den Bezirkstag wurde bei einer Gegenstimme Sebastian Paul. Er ist Doktorand in Budapest und verfügt über mehrere Jahre Auslandserfahrung (unter anderem zwei Jahre in Prag für seinen Masterabschluss in International Business). Paul setzt sich für Friedenspolitik, Abrüstung und Demilitarisierung ein. In diesem Zusammenhang hat er die Initiative "Stopp Grafenwöhr" ins Leben gerufen, die einen Truppenabzug der amerikanischen Streitkräfte aus der Oberpfalz fordert.