Am Issy-Platz länger Grün für Fußgänger und Radfahrer

Schon vor eineinhalb Jahren ist nach einer Anfrage der Bürgerliste über die Ampel am Issy-les-Moulineaux-Platz diskutiert worden. Die Wartezeiten für Fußgänger und Radfahrer waren einfach zu lang. Bis zu zwei Minuten mussten sie warten, bis ihre Ampel auf Grün schaltete. Auch, wenn überhaupt kein Auto in Sicht war. Das hat sich jetzt geändert. Wir haben's am Freitagmittag ausprobiert. Die Wartezeit betrug gerade mal 40 Sekunden, dann wechselte das Ampelmännchen für die Fußgänger schon wieder auf Grün. Bild: Schönberger