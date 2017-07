Die richtigen Worte gegen Hass finden. Diktaturen durchleuchten. Oder über die EU diskutieren. Politische Themen für junge Leute gibt es viele - und am Wochenende in Weiden auch den richtigen Ort, an dem sie sich darüber austauschen können.

(pebr/psdr) Zum zweiten Mal steht in Weiden ein Jugendkongress an. Jugendliche und junge Erwachsene widmen sich am Samstag, 22. Juli, im Jugendzentrum wichtigen politischen Themen. Doch sie sollen nicht einfach nur Vorträgen lauschen: Schlagfertiges Argumentieren gegen rechte Parolen steht ganz oben auf der Tagesordnung. Die Teilnehmer lernen genau das in einem Workshop mit Johannes Wessel-Bothe von der Universität Augsburg.Das Angebot hatte es bereits im Vorjahr gegeben und war auf großen Anklang gestoßen, so dass es nun wiederholt wird. Auch zum Thema Diktatur dürfen die Teilnehmer mitdiskutieren: Die Heranwachsenden vergleichen frühere und moderne Formen der totalitären Staatsform. Abschließend erarbeiten sie sich im dritten Themenblock die Grundpfeiler der Europäischen Union. Jan-Philipp Neetz von der Europäischen Akademie veranschaulicht interaktiv und praxisbezogen die Vor- und Nachteile des Staatenbündnisses."Jeder ist aufgefordert, seine Meinung zu sagen. Auf Parteineutralität legen wir aber wert", sagt Eva Bauer vom Jugendforum, das den Kongress organisiert. Die Veranstaltung sei vor allem auch eine Plattform für Jugendliche, die sich nicht in einer bestimmten Partei engagieren und trotzdem politisch aktiv werden möchten, erklärt Herbert Schmid von der externen Koordinierungs- und Fachstelle. Dass die Jugendlichen mit ihren Anliegen und Nöten, die dort zur Sprache kommen, ernst genommen werden, zeige der Umgang mit ihren Anregungen vom Jugendforum im Vorjahr: Weil die Teilnehmer damals die Sicherheitslage um den ZOB beklagten, gibt es dort inzwischen mehr Patrouillen.Neben den Workshops bringen beim Kongress das "Magische Projekt" und Julia Zimmermann Auflockerung mit musikalischen Einlagen. Die Teilnahme ist kostenlos und offen für jeden bis zum Alter von 27 Jahren. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Jugendzentrum.