Der deutschlandweite Trend der Bundesregierung schlägt auch auf die Region durch. Vor allem die CSU muss Federn lassen. Sie wird voraussichtlich nur ihre vier Direktkandidaten nach Berlin entsenden können. Eine faustdicke Überraschung gab es im Wahlkreis Schwandorf.

AfD zweite Kraft

Schindler: Zum Schämen

Offensichtlich haben wir es nicht geschafft, die Wähler bei uns zu behalten. Albert Füracker, CSU-Bezirksvorsitzender

Weiden/Amberg. Sechs Bewerber aus der Oberpfalz konnten am Sonntag ein Ticket nach Berlin lösen. Neben den vier CSU-Direktkandidaten werden im neuen Bundestag auch die zwei bisherigen SPD-Abgeordneten Uli Grötsch und Marianne Schieder über die Liste wieder vertreten sein. Für die FDP zieht Ulrich Lechte (Regensburg), für die AfD Peter Boehringer ein.Kaum noch Hoffnungen konnten sich am Sonntagabend Reiner Meier (CSU) aus Tirschenreuth sowie Astrid Freudenstein (CSU) aus Regensburg machen. Meier mochte die Hoffnung aber nicht aufgeben: "Erst, wenn das Bundesergebnis vorliegt, lässt sich sagen, welche Partei welche Ausgleichsmandate erhält." Vor Meier würden fünf CSU-Listenkandidaten in den Bundestag einziehen. Freudenstein - auf Rang 2 der Listenkandidaten - war in Regensburg gar nicht erst auf der Wahlparty erschienen. In Regensburg gewann Peter Aumer (CSU, 40,05 Prozent) das Direktmandat. Im Bezirk kamen die Christsozialen auf 41,0 Prozent (-11,2 Punkte). Die SPD erreichte 16,1 Prozent (-3,9 Punkte). Die Grünen erreichten 7,0 Prozent (+0,8 Punkte). Die FDP verbuchte 7,6 Prozent (+3,7 Punkte), die AfD 14,1 Prozent (+10,5 Punkte), die Linke 5,4 Prozent (+ 2,0 Punkte). Die Wahlbeteiligung kletterte von 68,6 Prozent auf 77,6 Prozent.Im Wahlkreis Weiden verlor Albert Rupprecht (CSU) zwar Stimmen, holte sich aber mit 40,20 Prozent wieder klar das Mandat. "Als stärkste politische Kraft haben wir den Auftrag zur Regierungsbildung. Die SPD will sich vom Acker machen. Ich glaube, das ist falsch", sagte er. Der bayerische SPD-Generalsekretär Uli Grötsch steigerte sich im Vergleich zu 2013 und holte 25,18 Prozent. "Das ist die dritte schwere Niederlage in Folge", beschrieb er das SPD-Bundesergebnis. Im Wahlkreis Amberg kam Alois Karl (CSU) auf 47,7 Prozent. Vom Bundesergebnis ist er enttäuscht. "Das ist aber ein Ergebnis, mit dem man regieren kann." Johannes Foitzik erreichte 15,2 Prozent.Im Wahlkreis Schwandorf wurde die AfD zweitstärkste Kraft mit 17,37 Prozent der Zweitstimmen noch vor der SPD mit 16,2 Prozent. Das Direktmandat sicherte sich erneut Karl Holmeier (CSU) mit 48,46 Prozent. Marianne Schieder (SPD, 24,18 Prozent) zeigte sich niedergeschlagen: "Ich bin schockiert vom Abschneiden der AfD. Ich kann mir nicht erklären, wie man diese Partei bedenkenlos wählen kann."Peter Böhringer, der als einziger Oberpfälzer Kandidat der AfD in den Bundestag einzieht, spricht von einem "sensationellen" Ergebnis. Das Ergebnis sei bundesweit zwar zu erwarten gewesen, aber die Zahlen seien noch besser als erwartet. "Wir werden eine knallharte Opposition machen", kündigt er an. Rechtsbrüche wie sie die Regierung aktuell zum Beispiel bei der Euro-Rettung begehe, müssten aufhören. Christian Paulwitz , Vorsitzender der AfD in der Oberpfalz schließt sich an. Im Bundestag werde es wieder "spannend".SPD-Bezirksvorsitzender Franz Schindler sagte: "Ein Ergebnis, für das man sich als SPD fast schämen muss." Von einem Desaster sprach CSU-Bezirkschef Albert Füracker , angesprochen auf das Ergebnis seiner Partei auf Bundesebene. "Offensichtlich haben wir es nicht geschafft, die Wähler bei uns zu behalten." Als Konsequenz müsse sich seine Partei nun überlegen, wie sie das Vertrauen der Wähler, die zum Teil zur AfD abgewandert sind, zurückgewinnen könne.