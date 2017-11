Für Annette Karl und Sabine Zeidler machen die Genossen den Weg frei. Die SPD-Delegierten nominieren sie nahezu einstimmig als Stimmkreiskandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahlen 2018.

Kehrseite der Millionen

Herzblut für Bezirkskliniken

Deren genauer Termin steht zwar noch nicht fest. Doch die Kandidatenkür der Parteien hat begonnen. Die SPD setzt ausschließlich auf Frauen. 74 Delegierte aus den Ortsverbänden waren auf Einladung des SPD-Bezirksverbands zur Stimmkreiskonferenz in die Max-Reger-Halle gekommen. Mit 73 Ja-Stimmen bestätigten sie Karl als Bewerberin für den Landtag. 71 Delegierte votierten für Zeidler als SPD-Kandidatin für den Bezirkstag.Karl, die zum dritten Mal als Direktkandidatin antritt, dankte den Delegierten und stellte fest: "Wir leben in einer schwierigen Zeit für die SPD, doch bei den Landtagswahlen haben wir die Chance zu zeigen, dass wir es besser können." Ihre oberste Prämisse sei, "mich mit aller Kraft für die Bürger einzusetzen". Als wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion will Annette Karl die Staatsregierung auch künftig "inhaltlich vor mir hertreiben". Immer wieder habe sie erleben müssen, dass SPD-Initiativen von der CSU-Mehrheit zunächst abgelehnt würden, um dann einige Jahre später als christsoziale Vorstöße wiederzukehren. Beispiele dafür sei der Breitbandausbau oder der Erhalt von Gemeindeschwimmbädern.Karl lobte grundsätzlich die 23,8 Millionen Stabilisierungshilfen des Freistaats für die nordoberpfälzischen Gemeinden, allerdings stammten sie "fast ausschließlich aus dem kommunalen Finanzausgleich". Dieser Summe stellte sie auch die "50-Millionen-Euro-Kostensteigerung des Münchener Gärtnerplatz-Theaters bei einer Gesamtsanierungskostensumme von 120 Millionen" gegenüber. Und für das Keramikmuseum in Weiden, einer Außenstelle des Landesmuseums, sei "kein müder Euro übrig".Karl erläuterte ihre Vision "Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität". "Zutiefst unsozial" sei es, wenn durch Einsatz ausländischer Arbeitnehmer in Deutschland Lohndruck ausgeübt werde. Ein Beispiel sei der deutschen Mindestlohn für tschechische Lok-führer. Ferner betonte Karl: "Wir müssen uns um die Menschen kümmern, die sich nicht wahrgenommen fühlen." Jeder müsste in seiner persönlichen Lebenssituation abgeholt werden. Viel Lob erhielt die Abgeordnete von Bezirksvorsitzendem Franz Schindler: "Annette spielt eine wichtige Rolle in der Landtagsfraktion." Vorher hatte Uli Grötsch als Generalsekretär der SPD in Bayern festgestellt: "Annettes Präsenz vor Ort ist ein Vorbild für uns alle."Als "examinierte Krankenschwester" stellte sich Bezirkstagskandidatin Zeidler den Delegierten vor und plädierte für eine wohnungsnahe Versorgung in der Neurologie und Psychiatrie. 3000 Mitarbeiter der medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz seien für eine Million Einwohner zuständig. "Was in den Bezirkskliniken geleistet wird, da geht mein Herzblut hin."Abgestimmt wurde bei der Konferenz zudem über die Wahlkreiskandidaten, die von der Wahlkreiskonferenz Oberpfalz am 17. Februar ernannt werden sollen. Vorgeschlagen werden Sema Tasali-Stoll für die Landtags- und Nicole Bäumler für die Bezirkstagswahl. Die Grußwortredner formulierten unter Hinweis auf die Stimmverluste bei der Bundestagswahl generell Positionen der SPD für die bevorstehende Landtagswahl. Für den Bezirksvorsitzenden geht es "um Ehre und Stolz dieser sozialdemokratischen Partei". Grötsch forderte, die SPD müsse sich neu ausrichten und "die eigenen Stärken in den Mittelpunkt stellen".