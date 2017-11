Es ist ein Was-wäre-wenn-Antrag, den die AOK da gestellt hat. Aber er sorgt für kontroverse Diskussionen im Bauausschuss.

Allein der Verwaltungsrat entscheidet Erst, wenn der Verwaltungsratvorstand der AOK bei seiner Sitzung im Februar die alternative Planung gut heißt, könnte die Neuplanung kommen, betont AOK-Direktor Jürgen Spickenreuther. Nötig sei die Vergrößerung wegen des Blicks in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft für die Krankenkasse. Sie könnte mit der Schaffung weiterer Arbeitsplätze zusammenhängen. Das jedenfalls hoffen die Mitglieder des Bauausschusses.



Derweil liefen die Arbeiten am bereits bestehenden AOK-Gebäude wie geplant an, sagt Spickenreuther. Aktuell ziehen die Mitarbeiter für den Privatkundenservice in das "Gufler-Haus" vis-à-vis, die anderen Mitarbeiter werden auf zwei weitere Standorte weiter außerhalb ausweichen. Dann beginnen im Inneren die umfangreichen Arbeiten.



Je nach Entscheidung des Verwaltungsrats im Februar schließe sich der Abbruch des alten Hauses sowie der Neubau des AOK-Gebäudes an - entweder in L-Form (bisher geplante, kleinere Variante) oder eben in der alternativen U-Form. (mte)

Nicht deshalb, weil der Neubau der Krankenkasse, der bisher in L-Form genehmigt und nun in U-Form angedacht ist, größer ausfallen könnte als bislang geplant. "Das ist städtebaulich prinzipiell zu begrüßen", sagt etwa Hildegard Ziegler (SPD). "Ein Bauvorhaben, das sehr wertvoll ist, weil es zum einen die Bahnhofstraße aufwertet und zum anderen ein Bekenntnis der AOK zum Standort darstellt", meint Stefan Rank von der Bürgerliste. Beide ernten breite Zustimmung im Gremium. Wäre da nicht die Stellplatzproblematik.So stellt die Stadtverwaltung fest, dass der Bauherr bei der alternativen Neuplanung von den 73 notwendigen Stellplätzen nur 24 auf dem Baugrundstück nachweisen kann. Dem Vorschlag, statt der Stellplätze eine Ablösesumme in Höhe von 156 000 Euro (6500 Euro pro Stellplatz mal 24) bereitzustellen, kann laut Baudezernat nicht zugestimmt werden. Aus zwei Gründen: Erstens, weil bei einer Neuplanung grundsätzlich die Herstellungsmöglichkeit von Stellplätzen bestehe, etwa in Form einer Tiefgarage. Und zweitens, weil es den Gleichbehandlungsgrundsatz gebe. Genau, meint Karl-Heinz Schell (SPD), der das Projekt ebenfalls befürwortet, aber fordert: "Die AOK soll die Stellplätze liefern. Von anderen haben wir das auch verlangt." Am anderen Ende der Hochstraße etwa klaffe gerade ein Riesenloch, weil der Bauträger drei Etagen in den Erdboden hinein eine Tiefgarage baue. "Und was bringt uns das Geld, wenn dann Parkplatznot herrscht?"Parkplatznot herrsche nicht, widerspricht Fraktionskollegin Ziegler und verweist auf die Parkdecks in der Nähe sowie auf die Jobtickets, die die Krankenkasse für ihre Mitarbeiter anbieten will. Deshalb einen ÖPNV-Abzug zu gewähren, wie von der AOK angeregt, dürfe zwar nicht gestattet werden. "Das durchlöchert unsere Stellplatzverordnung, schafft einen Präzedenzfall", argumentiert Ziegler. Aber die Ablösezahlung wäre für sie aus genannten Gründen: "okay"."Der Bus hält ja direkt vor der Tür der AOK, und das Parkdeck soll ja noch zehn Jahre stehen", pflichtet Alois Lukas bei. Zugleich warnt der CSU-Stadtrat, die Krankenkasse könne sich auch anderswo einen Standort suchen: "Aber ohne AOK ist die Bahnhofstraße tot." Ablösen habe der Bauausschuss schon öfter zugelassen, erinnert Rank (Bürgerliste). "Das ist eine gängige Praxis. Die Stellplatzsatzung gibt uns diese Möglichkeit." Und sie biete durchaus Vorteile. "Ein paar Euro tun der Stadtkasse gut, die Ablöse ist machbar, weil hier keine Wohn-, sondern eine Arbeitssituation herrscht, und vielleicht überlegt sich mancher, wenn er keinen Parkplatz findet, auf Rad oder Bus umzusteigen oder in Fahrgemeinschaften einzusteigen."Am Ende wird in zwei Schritten abgestimmt. Die größeren Neubaupläne werden einstimmig gutgeheißen. Für die Ablösesumme und damit gegen die 24 notwendigen Stellplätze sprechen sich bis auf Veit Wagner (Grüne) und Karl-Heinz Schell (SPD) ebenfalls alle aus. Die entscheidende Stimme zu den "bislang völlig fiktiven Überlegungen", wie AOK-Direktor Jürgen Spickenreuther betont, fehlt aber noch: die des AOK-Verwaltungsratvorstandes.