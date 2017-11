Das Sozialgesetzbuch VIII sieht ein Bündel von Maßnahmen vor, um die Erziehung innerhalb der Familie zu fördern. Die in Paragraf 16 genannten Angebote werden vom Jugendamt Weiden bisher aber nur teilweise vorgehalten. Das berichtete der Sozialpädagoge Michael Trummer im Jugendhilfeausschuss zum Thema Jugendhilfeplanung.

Ende Dezember wird in Vorbereitung auf das Sozialbürgerhaus eine erste Organisationsanalyse von "Rödl & Partner" erwartet. Dazu zählt auch ein Jugendhilfeplanungskonzept. Um den Ergebnissen hier nicht vorzugreifen, beschränkte sich Trummer in seinem Bericht auf Paragraf 16, SGB VIII. Vorgesehen ist hier unter anderem die Förderung von Angeboten zur Familienbildung, von Beratung zu Erziehungsfragen, aber auch die Unterstützung von Müttern und Vätern, damit diese ihrer Erziehungsverantwortung besser gerecht werden. Die Familien sollen letztlich so gestärkt werden, dass sie keine dauerhafte Unterstützung benötigen.Um die Betroffenen zu erreichen, ist ein möglichst niedrigschwelliges Angebot nötig. Wie das in Weiden aussehen könnte, darüber will sich ein Arbeitskreis Gedanken machen. Als erste Freiwillige meldeten sich Monika Langner (Bündnis für Familie), Gunter Hannig (Erziehungsberatungsstelle), Ursula Barrois (Initiative) und Florian Graf (SPD).