Beim Kinderbürgerfest will die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) ihren Stand ausbauen. Am Basketballkorb soll es mehr Preise geben, auch das Obstangebot wird noch aufgestockt. Bei der Tafel will man sich künftig mit Kinderbüchern einbringen.

Sonntag Rosenaktion

Tafel: Höchststand vorbei

Vorsitzende Sabine Zeidler freute sich bei der Jahreshauptversammlung im Hotel "Stadtkrug" über die große Beliebtheit des Standes. Stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Hildegard Ziegler lobte die sehr gute Aufstellung der Weidener Frauen in der SPD, die als Fünferriege im Stadtrat vertreten sind und Frauenthemen mit Herzblut einbrächten.Zum Programm der AsF gehörte auch die Rosenaktion am Samstag vor dem "Vestenhaus", die auch heuer wieder organisiert wird (12. Mai, ab 10 Uhr). Außerdem das "lustige Frauenfrühstück" zu Fasching, der Internationale Frauentag, eine Fahrt "AsF jubelt für Martin Schulz" und eine Infofahrt zur KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Erfolgreich verlief ein Flohmarkt, bei dem 500 Euro für die Renovierung von St. Sebastian zusammenkamen. Eine Delegation fuhr zum SPD-Parteitag nach Schweinfurt, der Sommerausflug ging ins historische Bamberg. Der Verkauf von Plätzchen und Suppe in der Weihnachtshütte auf dem Christkindlmarkt erbrachte 185 Euro Erlös, die an die Weidener Obdachlosenhilfe gingen. Sabine Zeidler dankte ihren Mitstreiterinnen, die eine tragende Säulen in der Weidener SPD seien. Zweite Vorsitzende Sonja Schreglmann lobte Sabine Zeidler für ihre kommunalpolitische Arbeit "mit Leib und Seele" . Die AsF wird beim Baumfest am 6. Juni am Stadtteilzentrum Stockerhut dabei sein, außerdem ist die Teilnahme am Seifenkistenrennen geplant.Vorsitzender Josef Gebhardt berichtete bei der AsF über Aktuelles von der Tafel Weiden-Neustadt/WN. Durch den Umzug in die Fichtestraße - ohne Wartezeiten auf der Straße - nähmen vermehrt Rentnerinnen die Ausgabetermine an. Derzeit zählt er etwa 1380 Abholer, davon 870 in Weiden und 500 bei den Außenstellen in Rothenstadt, Mantel, Floß und Vohenstrauß. Dies entspricht exakt 1934 Erwachsenen mit 1022 Kindern.Durch den Flüchtlingszuzug hatte sich die Zahl der ausgegebenen Lebensmittelkörbe 2015 um etwa 8000 auf rund 34 000 Körbe erhöht bis auf den Höchststand von 37 000 im Jahr 2016. Die Zahl sei aber aufgrund weniger Asylberechtigter wieder auf etwa 33 000 im Jahr 2017 gesunken. Gebhardt dankte allen Lebensmittelspendern, die bereitwillig halfen, diesen Anstieg zu meistern.Die Tafel will Bildung vermitteln. Die Kulturtafel gibt Eintrittskarten für öffentliche Veranstaltungen weiter. Auch Kinderbücher werden verteilt. Dazu möchten sich die AsF-Frauen einklinken und aus ihren Beständen Kinderbücher bereitstellen. Gebhardt kündigte seinen Rückzug vom Vorstandsamt in zwei Jahren an. Bei einer 30-Stunden-Woche könne es sein, dass man zukünftig jemanden anstellen muss, da die Arbeit als ehrenamtlicher Job nicht mehr zu bewerkstelligen sei, sagt Gebhardt.