Auch künftig Demokratie leben

"Was müssen wir bedenken, um langfristig die ,Lokale Partnerschaft für Demokratie in der Stadt Weiden' weiterzuentwickeln?" So lautet die zentrale Frage in der 5. Demokratiekonferenz.

Im Zuge der Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben!" empfing der Zentrumsleiter des Kolping-Bildungswerks Weiden, Jürgen Förster, knapp 30 Teilnehmer zur 5. Demokratiekonferenz. Die Stadt Weiden wird über das Programm "Demokratie leben" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in ihrer Arbeit für Demokratie und gegen Ausgrenzung finanziell unterstützt.Zu den Gästen der Demokratiekonferenz zählten Vertreter aller politischer Parteien des Stadtrats inklusive Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, Lehrkräfte unterschiedlicher Weidener Bildungseinrichtungen, Vertreter aus karitativen Einrichtungen und aus dem Begleitausschuss der Stadt Weiden. "Wer früher plant, hat später einen Vorteil." Diese These wurde mehrfach im Laufe des Abends laut. Aktuell befindet sich die Umsetzung im dritten Jahr. Zeit für eine Zwischenbilanz, meinten die Verantwortlichen.Nach einem Grußwort des Oberbürgermeisters Kurt Seggewiß, in dem er sich auf die Konsequenzen aus der Bundestagswahl bezog, übergab er das Wort an den Moderator des Abends, Stephan Schack, der früher bereits als Coach für die Stadt Weiden tätig war. In einem Workshop befassten sich die Konferenzteilnehmer mit folgender zentraler Fragestellung: "Was müssen wir bedenken, um langfristig die ,Lokale Partnerschaft für Demokratie in der Stadt Weiden', notfalls auch ohne Bundesförderung, weiterzuentwickeln?" Dabei wurden beispielhaft zwei geförderte Projekte aus den vergangenen Jahren vorgestellt. Daran wurden die positiven Folgen aufgezeigt, aber auch zu verbessernde Punkte.Regionalbibliotheksleiterin Sabine Guhl beschrieb die Funktion der Bibliothek als "dritter Ort" bei der Integration von Zugewanderten: Ohne Konsumzwang und Kommerzialisierung können hier ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, gemeinsam lernen oder lesen.Ein Sportprojekt des 1. FC Weiden-Ost in Kooperation mit dem HPZ Irchenrieth veranschaulicht beispielhaft wie Vorurteile durch das gemeinsame Training behinderter und nichtbehinderter Menschen abgebaut werden. Angesichts der positiven Erfahrungen könne diese Form der Kooperation anderen Vereinen nur empfohlen werden.Die Ergebnisse des gemeinsamen Workshops werden ausgewertet und daraus strategische Leitlinien entwickelt, wie in Zukunft die Arbeit für die Demokratie und gegen Ausgrenzung in Weiden aussehen kann und soll. Als Ansprechpartner stehen Herbert Schmid von "Arbeit und Leben Bayern" sowie Susanne Reinhardt von der Stadt Weiden zur Verfügung. Anregungen und Ideen finden Interessierte auf der Seite www.weiden-ist-tolerant.de