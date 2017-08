Wie tiefrote "Pusteln" verteilen sich auf der Oberpfalz-Karte jene 15 Trinkwasser-Gewinnungsanlagen, in denen die Nitrat-Konzentrationen so hoch sind, dass sie den Grenzwert toppen. Einige Brunnen mussten sogar stillgelegt werden.

Die Staatsregierung will ab 2019 die Landesverordnung "Rote Gebiete Nitrat" auf den Weg bringen. Der Erlass rückt das Problem plakativ in das öffentliche Bewusstsein. Ob dadurch der Handlungsdruck steigt? Bisher räumte vor allem die CSU der Belastung durch Nitrat aus politischer Rücksichtnahme keine Priorität ein. Und greift deshalb erst jetzt (hoffentlich nicht zu spät) erstaunlich beherzt das Thema Nitrat auf, das alle angeht - nämlich jeden, der den Wasserhahn aufdreht.Auch in der Gesellschaft, die sich leidenschaftlich dem "Diesel-Skandal" widmet, rangiert Nitrat im Trinkwasser eher an hinterer Stelle: Abstrakt diskutiert es sich offenbar leichter, als die konkreten Probleme "vor der Haustür" anzugehen. Diskret verschwiegen wird in diesem Zusammenhang die drohende Vergiftung des Trinkwassers durch Pflanzenschutzmittel. Durch biochemische Prozesse werden zahlreiche Abbauprodukte oft toxischer als die Ausgangssubstanzen, "und stellen somit eine größere Gefährdung für das Grundwasser dar" (Bezirksregierung).Etwa ein Viertel aller Trinkwasser-Gewinnungsanlagen in Bayern mit Konzentrationen von Pflanzenschutzmitteln "oberhalb der Qualitätsnorm" liegt in der Oberpfalz. Da müssten - nicht nur eigentlich - alle Alarmglocken schrillen. Die Beschränkung der Landesverordnung nur auf Nitrat greift deshalb zu kurz. Alle Gefährdungen des Grundwassers müssen darin erfasst werden.clemens.fuetterer@oberpfalzmedien.de