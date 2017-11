Im Film "Fack ju Göhte" wird der Beruf des Altenpflegers "lächerlich gemacht", ärgert sich Sophia (17). Sie, Andreas (20) und Elisabeth (19) absolvieren genau diese Ausbildung. Sie lieben ihren Beruf - und sie räumen auf mit Vorurteilen.

Ihr stellt's euch Themen wie Pflegebedürftigkeit Multimorbidität, Demenz, Sterben und Tod: mutiger geht's nicht. Heimleiterin Stefanie Schricker

Weiden/Neustadt. Was für Vorurteile das sind? "Die Zustände in Altenheimen sind erschreckend und die Bezahlung von Altenpflegern ist schlechter als zum Beispiel die von Mechatronikern." Letzteres glaubt sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Marcus Weigl festgestellt, als er die Wahlarena im Fernsehen verfolgte. Dem Leiter der Pressestelle des Diözesan-Caritasverbandes platzte der Kragen. Er wandte sich an den "Neuen Tag" und bat um ein Gespräch. Mit dabei sind im Caritas Alten- und Pflegeheim St. Martin in Neustadt: Dr. Robert Seitz, Abteilungsleiter für soziale Einrichtungen des Caritasverbands, Heimleiterin Stefanie Schricker und natürlich die drei Auszubildenden.Die sind nicht auf den Mund gefallen. Und sie lieben ihren Beruf. Das wird aus jedem ihrer Sätze deutlich. Sophia Schreffl zum Beispiel verblüfft mit der Erkenntnis: "Mit alten Menschen hat man mehr Themen, über die man reden kann." Elisabeth Zahner fügt hinzu: "Ältere haben oft coole Kommentare und sehen vieles lockerer als Gleichaltrige." Und Andreas Ernsberger (20), der "von Haus auf einen besseren Draht zu älteren Menschen" hat, ist "der Durchgangsverkehr an einer Uni-Klinik so auf den Magen geschlagen", dass er damals nicht nur dünner wurde, sondern lieber seine Ausbildung am Seniorenheim absolvierte.Denn hier ist es "richtig familiär". Da sind sich die drei Azubis im zweiten bzw. dritten Ausbildungsjahr einig. "Die alten Menschen sind so liebevoll. Wir bekommen so viel zurück", schwärmt Sophia. Zum Beispiel? "Als ich Prüfung hatte, hat eine Frau richtig mitgefiebert." "Mir hat auch eine die Daumen gedrückt", fügt Andreas hinzu. "Die Bewohner versuchen, uns zu unterstützen. Da hol ich mir bei Problemen schon mal einen Rat, auch in der Liebe." Schließlich haben die Senioren wesentlich mehr Lebenserfahrung, von der junge Leute profitieren können. Elisabeth erzählt schmunzelnd, dass sie einer Bewohnerin demnächst ihren neuen Freund vorstellen muss: "Sie hat gemeint, wer soll sonst beurteilen, ob er etwas taugt?"Wie die drei zu ihrer Berufswahl kamen? Andreas hat sich mit Menschen "Ü 40 schon immer besser verstanden und ist mit vielen älteren Menschen aufgewachsen." Elisabeth, sie entschied sich nach dem Abitur für die Ausbildung, hat als Kind schon ihre Mutter ins Altenheim begleitet, wenn die als Ärztin dort Hausbesuche machte. Auch Vater, Opa und Onkel sind Mediziner. "Alle fanden meine Berufswahl toll."Bei Sophia gaben Mutter und Schwester, beide sind Altenpflegerinnen, den Anstoß. "Aber keiner von uns wurde gezwungen", betont Elisabeth. Alle drei haben als Schüler Praktika in Altenheimen gemacht - und das hat sie überzeugt. Der Verdienst spielte dabei keine Rolle. "Geld allein macht nicht glücklich", sagt Andreas. "Die Arbeit muss Spaß machen." Dass die Ausbildung und die spätere Tätigkeit als Fachkraft besser bezahlt sind, als die Öffentlichkeit glaubt, zeigt Robert Seitz auf. So zahlt der Caritasverband (er hat einen eigenen Tarif, der laut Seitz etwas höher liegt als in vergleichbaren Einrichtungen) im ersten Ausbildungsjahr 1041 Euro pro Monat, im zweiten Jahr 1102 Euro, im dritten 1203 Euro. "Im ersten Lehrjahr liegt unsere Vergütung, verglichen mit den IHK-Berufen, an der Spitze. Im zweiten und dritten Jahr verdienen nur wenige Azubis mehr." Das gilt zum Beispiel für Beton- und Stahlbetonbauer (1115 Euro Monatsgehalt im zweiten Lehrjahr). Auf alle Einrichtungen bezogen verdient eine fertige Fachkraft in der Pflege laut Seitz durchschnittlich 2650 Euro im Monat. "Bei einem Mechatroniker sind es 2683 Euro brutto, also etwas mehr, bei einem Kfz-Mechatroniker 2276 Euro, also deutlich weniger."Dass sie in der Regel einiges mehr verdienen als ihre Fachschulkollegen, haben die drei im Gespräch mit Altersgenossen schon herausgefunden. "Altenpfleger ist aber auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe", betont Seitz. Er findet es deshalb erschreckend, wenn er von Politikern Vorschläge hört wie "alle Schlecker-Frauen sollen in die Pflege oder alle Flüchtlinge sollen in die Pflege". Dabei werde völlig übersehen, dass nicht jeder Mensch für diesen Beruf geeignet sei. Außerdem gelte: "Wir fordern natürlich Qualität von den Bewerbern." Von den Politikern fordert er mehr finanzielle Unterstützung: "Selbst wenn man den Personalschlüssel ausschöpft, sind es noch zu wenig Kräfte."Schließlich werden die Menschen, die ins Seniorenheim gehen, im Durchschnitt immer älter und pflegebedürftiger. "Unter unseren 84 Bewohnern sind derzeit nur 4 rüstige", bestätigt Stefanie Schricker. Für das Personal bedeute das mehr Kraftaufwand, aber auch mehr geistige Herausforderung. "Es ist richtig schwierig, die Bedürfnisse eines Menschen herauszufinden, wenn derjenige das nicht mehr kommunizieren kann."Was das Heben und Umbetten betrifft, gebe es heutzutage viele Hilfsmittel, um rückenschonend zu arbeiten. "Oft wird darauf verzichtet, um die Arbeit schneller zu erledigen", bedauert Schricker. "Dabei werden wir entsprechend geschult, im Haus und in der Schule", sagt Andreas. "Wir lernen auch bestimmte Griffe, mit denen wir uns leichter tun", erzählt Sophia. "Sonst könnten Elisabeth und ich das ja gar nicht schaffen", meint sie mit Blick auf ihre doch recht zarten Figuren.Ganz klar: Die drei gehen in ihrem Beruf auf und erhalten dafür von der Heimleiterin ein dickes Kompliment: "Ich finde, unsere Azubis sind die mutigsten", sagt sie. "Ihr stellt's euch Themen wie Pflegebedürftigkeit, Multimorbidität, Demenz, Sterben und Tod: mutiger geht's nicht."