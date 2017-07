Eine der letzten Möglichkeiten, sein Auto gebührenfrei in der Innenstadt abzustellen, ist passé. Seit Montag ist das Parken in der Dr.-Pfleger-Straße kostenpflichtig. Vor allem Berufstätigen, die in der "City" arbeiten, geht das auf die Nerven.

"Der Platz in der Innenstadt ist zu wertvoll, um ihn einem ungeregelten Parken zu überlassen", erklärt berufsmäßiger Stadtrat Hermann Hubmann die Inbetriebnahme des Parkscheinautomaten. "Die Stadt kann auf die Berufstätigen in dieser Hinsicht keine Rücksicht nehmen", sagt er weiter. Es gebe auf der Seite der Max-Reger-Halle und gegenüber immerhin noch einige kostenlose Parkplätze. "Aber daraus will ich kein Geheimnis machen: Auch das wird nicht mehr lange der Fall sein.""Es liegt nicht im Aufgabenbereich der Stadt, für kostenlose Parkplätze zu sorgen", erklärt Hubmann. Keine andere Stadt mache das. Ziel des Automaten sei es, die Parkplätze in der Innenstadt gerecht zu verteilen. Berufstätige hätte genug andere Möglichkeiten, beispielsweise per Bus in die Stadt zu kommen. "Man muss auch auf die Leute Rücksicht nehmen, die zum Einkaufen kommen."