Über einen Zick-Zack-Parcours führt der Weg zum Gestüt für Westernpferde der Familie Engel. Nach viel "hü und hott" schafft es der bereits vor einem Jahr eingereichte Bauantrag doch noch in die Sitzung des Bauausschusses: Zunächst nicht vorgesehen, wird er als Zusatzpunkt auf die Tagesordnung gehievt, runter genommen, dann doch wieder behandelt und zur Überraschung der CSU sogar diskutiert. Und schließlich stellt die 9:1-Entscheidung (gegen Veit Wagner von den Grünen) Bernice und Christian Engel "vorbehaltlich der Lösung der Entwässungsproblematik" die Genehmigung der Pferdezucht- und Ausbildungsanlage in Aussicht.

Noch während die Stadträte diskutieren, wird an anderer Stelle diese Lösung von Bauherrn, Fachbehörden und Gutachter erarbeitet. Sie ist nötig geworden, weil die bisher vorgeschlagene und durch Gutachten bestätigte Variante nicht funktioniert. Die Oberflächenwasser aus dem rund fünf Hektar großen Gestüt sollten in Versickerungsbecken zurückgehalten werden. Durch Tests ist inzwischen klar, dass auf dem großen Hang über Halmesricht aufgrund der dicken Lehmschicht kaum Wasser versickert. Nun sollen die vier, bereits ausgeschobenen Becken zu Rückstau-Weihern umgebaut werden, die einen "gedrosselten Abfluss" in einen vorhandenen Graben erhalten.Baudezernent Oliver Seidel will zunächst die Stadträte über den Sachstand informieren, Alois Lukas, der Sprecher der CSU, möchte nicht diskutieren. Aber Josef Gebhardt, SPD-Stadtrat und Pferdezüchter, drängt, unterstützt von seinen Stadtratskollegen Karl-Heinz Schell und Hildegard Ziegler, zur Entscheidung. Engel werde inzwischen mehr als genug hingehalten. Das Gestüt werde eine große Bereicherung für die Stadt sein. Ziegler deutet an, dass sie die Privilegierung mittrage, durch die erst im Außenbereich gebaut werden kann. Sie weist aber auch darauf hin, dass für das in der Nachbarschaft geplante Denkdorf, "das wir unterstützen und forcieren wollen", die Bauleitplanung nachziehen müsse.Bernice und Christian Engel eilen in die Sitzung der Bauausschusses. Sie kommen zwar zu spät, doch die positive Entscheidung steht. "Wir sind sehr erleichtert", gesteht Christian Engel am Tag danach.